Coupe du monde : Maroc, déjà une absence face à la Croatie

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 18:55

Présent devant la presse à 24 heures de la petite finale contre la Croatie, le sélectionneur du Maroc a confirmé une absence en défense.

Mauvaise nouvelle pour les supporters marocains. Alors que les Lions de l'Atlas joueront le match de la troisième place demain après-midi face à la Croatie, Walid Regragui a annoncé un forfait pour la rencontre. En effet, déjà touché contre le Portugal et l'Equipe de France, Romain Saïss est d'ores et déjà forfait pour le match de demain. En ce qui concerne le reste du groupe, des incertitudes demeurent concernant Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui et Youssef En-Nesyri. Des informations pas forcément rassurantes quand on repense au match de mercredi face aux Bleus.

Annoncé titulaire, Nayef Aguerd a finalement déclarer forfait à quelques minutes du coup d'envoi, tandis que Romain Saïss a rapidement quitté les siens au bout de 21 minutes de jeu. Noussair Mazraoui est quant à lui sorti à la mi-temps. Tous ces changements ont considérablement impacté les Marocains qui n'ont pas réussi à revenir dans la partie malgré de nombreuses situations, et qui se sont inclinés 2-0 face aux Tricolores.

Coupe du monde : Finir la compétition en beauté pour le Maroc

Déjà entrés dans l'histoire grâce à leur incroyable parcours, les Marocains en veulent encore plus. Demain, le Maroc a l'occasion d'aller chercher la première médaille de bronze pour un pays africain en Coupe du monde. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Walid Regragui reste encore sur l'amertume de la demi-finale perdue mercredi face à l'Equipe de France. "Je comprends qu'il est important de terminer troisième plutôt que quatrième, mais ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas atteint la finale. Nous voulions jouer la finale dimanche, pas jouer demain." Quoi qu'il en soit, le Maroc sera prêt à tout donner demain pour offrir une troisième place historique à son pays dans une Coupe du monde.