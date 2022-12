OM Mercato : Tottenham devance Marseille pour un milieu marocain

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 11:03

En quête de renfort dans l’entrejeu, l’ OM souhaite recruter un milieu marocain cet hiver. Mais c’est bien Tottenham qui serait en pole position.

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’ OM se projette déjà sur la prochaine fenêtre de transferts. Malgré la trêve internationale occasionnée par la Coupe du monde au Qatar, le club phocéen ne chôme pas et travaille en silence sur son prochain recrutement hivernal. Éliminés de toutes compétitions européennes, les Marseillais comptent profiter du mercato hivernal pour se renforcer à plusieurs postes, notamment dans l’entrejeu. D’ailleurs, pour étoffer ce secteur de jeu, l’ OM a jeté son dévolu sur l’une des sensations du Mondial 2022, en la personne de Sofyan Amrabat.

Auteur de prestations remarquables avec le Maroc durant cette compétition mondiale, le milieu de terrain de 26 ans a vu sa cote exploser sur le marché de transferts. Plusieurs grosses écuries européennes s’activent déjà pour mettre la main sur cette sensation marocaine. L’ Olympique de Marseille en fait partie. Les Marseillais semblent déterminés à boucler la signature de Sofyan Amrabat au plus vite. Sauf que cette mission s’annonce très compliquée pour le club phocéen. D’autant plus qu’un autre prétendant serait prêt à mettre le paquet afin de tuer toute concurrence dans ce dossier.

OM Mercato : Tottenham prépare une offre de 50M€ pour Sofyan Amrabat

Selon les informations de l’insider Z_Hakos, Tottenham préparait une offre à hauteur de 50 millions d’euros pour s’attacher les services de Sofyan Amrabat. Conscients de la convoitise de l’OM, de l’Atlético Madrid et de Liverpool, les Spurs auraient ainsi décidé de tenter leur chance dès cet hiver, quitte à payer le prix fort pour s’offrir l’international marocain. Le club entraîné par Antonio Conte espère que cette future offensive sera concluante.

En attendant, la direction de la Fiorentina n’a pas vraiment l’intention de perdre son milieu de terrain, et encore moins en plein milieu de saison. La presse italienne révélait récemment que le club toscan aurait déjà entamé des discussions avec Sofyan Amrabat dans le but de prolonger son contrat expirant en juin 2024. L’objectif des Violets est de s’assurer de sa présence sur le long terme et dissuader ses éventuels prétendants. De son côté, le joueur n'est pas contre l'idée de relever un nouveau défi sous d'autres cieux.