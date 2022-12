PSG Mercato : Al-Khelaïfi fixé sur le bon tarif pour Bellingham

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 19:33

Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham, et Lothar Matthaüs sait combien le Borussia Dortmund devrait réclamer pour son joueur.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement avoué que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par Jude Bellingham. Le président du club de la capitale n’exclut d’ailleurs pas de tenter sa chance pour le milieu de terrain anglais s’il venait à être placé sur le marché des transferts par le Borussia Dortmund.

« C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord », a confié l’homme d’affaires qatari. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 19 ans ne devrait pas faire de vieux os à Dortmund. D’ailleurs, une ancienne gloire du football allemand pense que son transfert pourrait être un record.

Mercato PSG : Jude Bellingham derrière Neymar et Mbappé ?

Arrivé en juillet 2020 en provenance de Birmingham pour 25 millions d’euros, Jude Bellingham pourrait faire l’objet d’un important transfert lors du mercato estival 2023. Le joyau anglais du Borussia Dortmund pourrait même devenir le troisième plus gros transfert de l’histoire du football derrière Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€). En effet, profitant d’une interview avec le journal Sport Bild, Lothar Matthaüs a indiqué que les décideurs du Borussia Dortmund devraient fixer le tarif pour Bellingham à au moins 150 millions d’euros.

« Je crois qu'il est possible qu'il soit transféré pour plus de 150 M€. Nous le connaissons très bien pour tout ce qu'il a montré en Bundesliga jusqu'à présent. Il a également été l'une des étoiles de cette Coupe du monde au Qatar. Sa maturité, sa qualité et la continuité dont il a fait preuve avec sa sélection nous ont ouvert de nouvelles perspectives le concernant », a déclaré le Ballon d’Or 1990. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont donc prévenus.