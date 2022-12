FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe au FCN avant la reprise

Publié par Jules le 16 décembre 2022 à 20:20

Actuel 15e de Ligue 1, le FC Nantes va devoir revenir fort après la trêve internationale pour tenter de sauver sa peau dans l'élite du football français.

Avec seulement 13 points pris en 15 rencontres, le bilan du FC Nantes depuis l'entame du championnat est loin d'être satisfaisant. En effet, les Canaris pointent à une inquiétante 15e place, à égalité avec l'AJ Auxerre, 17e et premier relégable. Il va donc falloir réagir très vite pour les Nantais qui devront, en plus de cela, jouer sur trois tableaux et jongler entre la Ligue 1, la Ligue Europa, mais aussi la Coupe de France, dont les hommes d'Antoine Kombouaré sont les tenants du titre et voudront sans doute faire bonne impression.

Néanmoins, l'essentiel reste la Ligue 1 et le maintien, qui est clairement la priorité du FC Nantes pour cette saison 2022-2023. La trêve internationale liée à la Coupe du monde a permis aux joueurs du FCN de souffler, hormis Jean-Charles Castelletto qui l'a disputé avec le Cameroun. Il va maintenant falloir revenir au mieux à la compétition après une préparation qui a laissé des traces pour certains joueurs, dont Ignatius Ganago.

FC Nantes : Le cas Ignatius Ganago inquiète au FCN

D'après les dires de l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, Ignatius Ganago serait blessé et pour le moment indisponible. "Ganago s’est blessé lors du stage, avec une petite entorse au genou", a expliqué le coach du FCN. Une mauvaise nouvelle pour la Maison Jaune qui affronte l'ESTAC le 28 décembre prochain, soit dans moins de deux semaines, et qui n'est pas sûre de pouvoir compter sur l'attaquant camerounais, auteur de 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

Malgré cela, le FC Nantes devrait tout de même pouvoir compter sur Jean-Charles Castelletto, qui revient du Mondial, mais aussi de Fabien Centonze, dont l'état semble s'améliorer. "Fabien, a une petite lésion. Il a fait toute la préparation, c’est une bonne chose. Il reprendra lundi", s'est réjoui Antoine Kombouaré en conférence de presse, heureux de pouvoir compter sur son joker médical.