OM Mercato : L’arrivée de Rick Karsdorp se précise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 17:03

Cible de l’ OM, Rick Karsdorp se rapproche d’un départ de l’AS Rome. Le club italien se prépare déjà à perdre son latéral droit.

La saison n’est pas encore terminée que Rick Karsdorp a de grandes chances de quitter de l’AS Rome dès cet hiver. Son départ du club romain semble même inéluctable, tant son entraîneur José Mourinho ne compte pas sur lui pour la suite de la saison. Agacé par l’attitude non professionnelle du latéral droit néerlandais, le technicien portugais lui a publiquement demandé de se trouver un nouveau point de chute dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Ainsi, plusieurs prétendants se bousculent déjà en coulisse pour boucler sa signature au plus vite. En quête d’un concurrent pour le jeune Malo Gusto, l’Olympique Lyonnais pousse ses pions pour le convaincre de rejoindre les Gones. Le LOSC et la Juventus se sont aussi immiscés dans ce dossier. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui semble le mieux placé pour boucler sa signature cet hiver. Les dirigeants de l’ OM auraient entamé les négociations avec leurs homologues de l'AS Roma afin de boucler le transfert de Rick Karsdorp sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros. Et de son côté, le club romain ne s’oppose pas vraiment à ce type d’opération.

OM Mercato : L'AS Rome a déjà trouvé le remplaçant de Rick Karsdorp

Mieux, les dirigeants italiens auraient d’ores et déjà trouvé son potentiel successeur. Selon les informations de Sky Sports, la direction de l’AS Rome songerait à recruter Josip Juranovic afin d'anticiper le prochain départ de Rick Karsdorp. Les Giallorossi se seraient même déjà renseignés sur l’international croate, qui évolue au poste d'arrière droit au Celtic Glasgow. Toujours selon la source, les dirigeants écossais attendraient juste un montant de 6 millions d’euros pour acter le départ de Josip Juranovic. Cette somme semble plus ou moins accessible aux Romains, qui mettent les bouchées doubles pour sa venue. L’arrivée prochaine du défenseur croate à l'AS Roma devrait donc précipiter le départ Rick Karsdorp, au grand bonheur des Marseillais.