Real Madrid Mercato : Un maestro du Real pourrait rebondir en Liga

Publié par Thomas G. le 16 décembre 2022 à 20:50

Peu utilisé par Carlo Ancelotti, un ancien prodige espagnol pourrait quitter le Real Madrid cet hiver pour relancer sa carrière.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid s’active en coulisse pour recruter un nouveau milieu de terrain. Les Madrilènes souhaitent préparer la succession de Luka Modric (37 ans) et rajeunir l’effectif de Carlo Ancelotti. Dans cette optique, les pistes se sont multipliées et les Madrilènes se sont renseignés sur Enzo Fernandez, Sergej Milinkovic-Savic et Jude Bellingham.

Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient dégraisser l’effectif avant de réaliser un nouveau mercato historique. Le milieu espagnol de 26 ans, Dani Ceballos pourrait ainsi partir dans les prochaines semaines. L’ancien maître à jouer d’Arsenal est l’un des joueurs les moins utilisés par Carlo Ancelotti cette saison. Le natif d’Utrera est barré par une forte concurrence au sein de la Casa Blanca. Dani Ceballos est derrière Toni Kroos, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde dans la hiérarchie. À six mois de la fin de son contrat, le milieu espagnol a refusé les propositions de contrat transmises par le Real Madrid. Dani Ceballos estime ne pas être reconnu à sa juste valeur par ses dirigeants et un départ en janvier n’est pas à écarter.

Real Madrid Mercato : Le Betis Séville veut rapatrier Dani Ceballos

À 26 ans, Dani Ceballos souhaite franchir en cap en intégrant la sélection espagnole, son objectif est de participer à l’Euro 2024 avec la Roja. Un départ pourrait lui permettre de se relancer en obtenant du temps de jeu dans une formation moins hupée. Selon les informations d’Estadio Deportivo, le Bétis Séville souhaiterait recruter Dani Ceballos dans les prochaines semaines. Les Sévillans aimeraient rapatrier le joueur formé au club dès le mercato hivernal. Les Verdiblancos , actuellement 6es de Liga doivent vendre avant d’éventuellement pouvoir recruter le milieu du Real Madrid. Dani Ceballos pourrait donc revenir au Bétis Séville gratuitement cet été si les Sévillans n’ont pas les fonds nécessaires en janvier.