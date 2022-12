OM Mercato : La prochaine destination de Karsdorp se précise

Publié par Ange A. le 16 décembre 2022 à 23:33

L’ OM est en quête de pistons pour renforcer ses couloirs. Le club phocéen pourrait néanmoins faire une croix sur la piste Karsdorp.

Après un mercato estival des plus mouvementés, l’Olympique de Marseille va encore agiter celui d’hiver. Quelques départs sont notamment attendus. C’est notamment le cas du milieu brésilien Gerson dont le retour à Flamengo prend du plomb dans l’aile. Igor Tudor attend surtout des recrues pour disposer d’un effectif plus compétitif pour la deuxième partie de saison. À la trêve Marseille, est 4e de Ligue 1 et a été éliminé de toutes les compétitions européennes. C’est pour signer son retour en C1 la saison prochaine que l’ OM entend renforcer son effectif. L’un des postes à pourvoir est celui de piston. Le club phocéen a besoin d’une véritable doublure à Jonathan Clauss et aurait coché le nom de Rick Karsdorp.

OM Mercato : Marseille en grand danger pour Rick Karsdorp

Âgé de 27 ans l’arrière droit néerlandais évolue à l’AS Rome. Malgré un contrat avec les Giallorossi courant encore jusqu’en 2025, son avenir s’écrit en pointillés du côté de la capitale italienne. La faute à des tensions avec José Mourinho, le coach de la Louve. Sauf énorme revirement, le latéral batave va quitter Rome cet hiver. Une opportunité que l’Olympique de Marseille voudra saisir. Mais le club provençal n’est pas le seul intéressé par Karsdorp. En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC suivraient également l’arrière droit. Mais celui-ci aurait de grandes chances de découvrir la Premier League dans les prochaines semaines.

Gianluca Di Marzio révèle en effet que les Anglais de Fulham ont pris la pole dans ce dossier. Les Cottagers devraient même formuler une offre pour Rick Karsdorp après la Coupe du monde. Annoncé sur le départ en Italie, l’international néerlandais aux 3 sélections vaudrait 9 millions d’euros selon les estimations de Transfermarkt. La Roma espère boucler ce transfert pour un montant compris entre 12 et 15 millions.