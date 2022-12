ASSE : Dernier match test, Batlles sort la grosse artillerie contre Troyes

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2022 à 14:18

Après sa défaite contre Ajaccio, l' ASSE affronte Troyes ce samedi (16h). Pour ce dernier match de préparation, Batlles a prévu de sortir le grand jeu.

L’ ASSE a profité des la longue trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022, pour faire une nouvelle préparation, après celle de l’été. Les Verts ont effectué la première partie de leur préparation, deux jours après leur défaite contre Rodez AF à Geoffroy-Guichard (0-2) et l’arrêt du championnat. Ils se sont entrainés à l’Etrat, du mardi 15 au samedi 19 novembre, et ont disputé un match amical contre Goal FC (3-0) avant d’aller en vacances. L’entraineur de l’AS Saint-Etienne et son équipe ont repris les entrainements au Centre sportif Robert-Herbin, le jeudi 1er décembre. Laurent Batlles a testé son équipe pendant la préparation, grâce à deux autres matchs amicaux, respectivement contre Grenoble Foot (Ligue 2) et l’AC Ajaccio (Ligue 1). Vainqueur de GF38 (3-1), l’ ASSE s’est inclinée face à l’ACA (0-1), sur un but de Youcef Belaïli sur penalty.

ASSE : Laurent Batlles, « on y va en configuration championnat contre Troyes »

Ce samedi, les Stéphanois affrontent l’ES Troyes AC (Ligue 1) à Besançon, lors du dernier match de préparation, avant la reprise du championnat le 26 décembre contre le FC Annecy. Pour cette ultime rencontre, Laurent Batlles a prévu d’aligner son équipe type, afin d’effectuer les derniers réglages, en vue de la deuxième partie de saison décisive. « J’avais décidé de faire deux équipes (contre l’ACAjaccio, ndlr), car il était important de donner du temps de jeu à tout le monde […]. On a un match contre Troyes. On y va en configuration championnat », a annoncé le coach de l’ ASSE, après la défaite contre le club corse, à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Recruté vendredi, Gaëtan Charbonnier pourrait jouer ses premières minutes sous le maillot des Verts.

Pour rappel, les Stéphanois sont derniers de L2 avec la pire défense du championnat (28 buts concédés en15 journées) à Besançon.