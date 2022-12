OM Mercato : Un joli chèque promis à Marseille après le Mondial

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 05:33

Avec la participation de quelques Marseillais au Mondial, l’ OM est certain d’empocher un joli chèque au terme de la compétition.

Derrière le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille est le club de Ligue 1 le plus représenté au Qatar. Il ne reste plus que deux Olympiens en terre qatarie à quelques heures de la finale de la Coupe du monde. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont les derniers représentants de l’ OM au Mondial. Comme lors des autres périodes internationales, la FIFA va verser un chèque à Marseille pour la participation de ses éléments à la Coupe du monde. L’instance va verser 10 000 dollars par jours passés par les sociétaires du club phocéen au Qatar. Avec le parcours des Bleus, Pablo Longoria peut se frotter les mains avec ce que va empocher le club provençal après la Coupe du monde.

OM Mercato : Ce que Marseille va empocher grâce ses Mondialistes

Comme l’indique L’Équipe, cette manne de la FIFA prend également en charge les anciens du club sur les deux dernières saisons. Dans ce sens, l’Olympique de Marseille sera aussi partiellement rétribué suite à la convocation de Steve Mandanda au Mondial. Le portier du Stade Rennais a notamment disputé la dernière rencontre de la phase de poules perdue contre la Tunisie (1-0). Au total, le quotidien sportif croit savoir que l’ OM va empocher quelques 1,4 million d’euros de la part de la FIFA. Ce qui représente le troisième chèque le plus important du championnat après ce que vont toucher ses rivaux parisiens et monégasques.

« À la clé environ 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur au cours des deux années précédant la compétition », indique le journal.