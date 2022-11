OM Mercato : Steve Mandanda règle ses comptes après son départ

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 05:37

Portier du Stade Rennais depuis cet été, Steve Mandanda est revenu sur son départ de Marseille. L’occasion de dire ses vérités.

Comme le premier, le deuxième mercato de Pablo Longoria à la tête de l’Olympique de Marseille a également été très agité. L’OM a notamment signé douze recrues cet été. Le club phocéen a aussi bouclé de nombreux départs, dont le plus important est sans doute celui de Steve Mandanda. Relégué sur le banc la saison dernière par Jorge Sampaoli, le champion du monde a été libéré de son contrat. Le gardien de 37 ans fait aujourd’hui les beaux jours du Stade Rennais. Interrogé par le Canal Football Club, le gardien du SRFC est revenu sur son départ de Marseille. L’occasion de régler ses comptes avec son ancienne direction et exprimer un énorme regret suite à son départ.

OM Mercato : L’énorme tacle de Steve Mandanda contre Longoria

Steve Mandanda déplore le traitement donc il a été victime la saison dernière. Suite à l’arrivée de Pau Lopez, le portier tricolore a été relégué sur le banc sans ménagement par Jorge Sampaoli. Joueur le plus capé de l’Olympique de Marseille, il estime qu’il méritait plus de respect vu son statut. « J’aurais pu rester à Marseille. (…) Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter. Pour moi, d’être sur le banc, de ne pas jouer, c’est quelque chose que je ne supporte pas, a d’abord glissé le Tricolore. Si j’aurais mérité plus de respect ? Sûrement, mais ça ne s’est pas passé de cette façon », a-t-il lâché avant de dévoiler son plus grand regret.

L’ancien capitaine marseillais regrette en effet ne pas avoir pu faire ses adieux comme il se doit au Vélodrome. « Bien sûr que c’est une douleur. Ça a été un moment difficile… En plus, je suis parti sans dire au revoir aux supporters. […] Je suis parti limite comme un voleur », a déploré le portier titulaire de Rennes.