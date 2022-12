ASSE : Match annulé contre Troyes, Batlles a reçu l'explication

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 18:02

Après une défaite contre l'AC Ajaccio en préparation, l'ASSE devait jouer contre l'ESTAC Troyes. Le match a été annulé mais il y a une explication.

L'AS Saint-Étienne traverse une passe difficile. Lanterne rouge de Ligue 2, le club ligérien a toutes les peines du monde à se sortir de la zone de relégation. Cette dernière place le poursuit depuis le début de saison et une pénalité de trois points suite aux incidents contre l'AJ Auxerre en mai. La direction stéphanoise a bien conscience de cette situation compliquée et tente de préparer au mieux le mercato d'hiver.

Laurent Batlles, le coach des Verts a déjà dressé sa liste de joueurs indésirables. On peut noter le défenseur central Saïdou Sow et l'attaquant Charles Abi, qui devraient être fixés rapidement sur leur sort. Le latéral gauche brésilien Gabriel Silva devrait lui aussi faire partie des Stéphanois sur le départ cet hiver. Avec 6 matchs disputés sous le maillot vert cette saison, le joueur est peu utilisé par Laurent Batlles et joue désormais en équipe réserve selon l'insider GaëlB42 sur Twitter.

ASSE : Le Racing Besançon s'excuse pour son terrain « impraticable »

L'AS Saint-Étienne se prépare également à la reprise avec des matchs amicaux. Le club ligérien n'a pour l'instant affronté que l'AC Ajaccio d'Olivier Pantaloni, et a malheureusement perdu sur le score de 0-1. Une deuxième rencontre de préparation devait être jouée samedi face à l'ESTAC Troyes, mais elle a été annulée vingt minutes avant le coup d'envoi. La raison? Le terrain était impraticable. Le Racing Besançon, qui organisait le match, s'est excusé après cet évènement.

« Hier, samedi 17 décembre 2022, devait avoir lieu au stade Léo Lagrange, un match amical opposant l’équipe de St Etienne à Troyes. Suite à des conditions climatiques non favorables à la pratique d’un match de football, l’ESTAC Troyes a pris la décision de ne finalement pas jouer. Le Racing présente ses excuses aux personnes venues au stade Léo Lagrange » a ainsi communiqué le club bourguignon. La moindre des choses pour un ASSE qui a besoin de s'entraîner avant la reprise du championnat.