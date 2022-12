ASSE Mercato : Un gardien de Ligue 2 dans le viseur des Verts

Publié par Ange A. le 19 décembre 2022 à 07:49

Recruter un nouveau gardien de but constitue l’une des priorités de l’ ASSE cet hiver. Les Verts auraient une cible en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne est encore très mal en point cette saison. Après sa relégation en Ligue 2, l’ ASSE risque encore une descente. Les Verts sont derniers du championnat et entendent lutter pour leur maintien. Pour y parvenir, ils ont signé un premier renfort en la personne de Gaëtan Charbonnier. L’avant-centre de 33 ans est recruté en tant que joker en provenance de l’AJ Auxerre. Il s’est engagé pour le reste de la saison et dispose d’une année optionnelle dans son contrat. Laurent Batlles pourra l’aligner à la reprise contre Annecy pour la 16e journée de Ligue 2. Après le transfert de Charbonnier, le club ligérien espère signer un renfort défensif. Le poste de gardien est notamment à renforcer au moment où ni Étienne Green, ni Matthieu Dreyer ne donnent satisfaction.

ASSE Mercato : Les Verts veulent piocher à Valenciennes pour leur gardien

Comme l’indique But Football, l’AS Saint-Étienne lorgne en Ligue 2 pour signer un nouveau gardien de but. Le média en ligne croit savoir que Gautier Larsonneur est dans le viseur de l’ ASSE. Âgé de 25 ans, le portier est prêté cette saison sans option au VAFC par le Stade Brestois. Mais cette piste s’avère compliquée pour les Verts tant Larsonneur est un titulaire indiscutable à Valenciennes. Il n’a manqué aucune rencontre du club nordiste cette saison. En 15 apparitions en Ligue 1, il a concédé 12 buts et enregistre 7 clean-sheet. Suffisant pour taper dans l’œil des recruteurs stéphanois selon le site spécialisé. En cas de signature à Sainté, il rejoindrait alors Charbonnier, son ancien coéquipier à Brest.

Outre la piste menant à Larsonneur, le club ligérien suivrait également Jérôme Prior selon EVECT. L’ancien portier Bordeaux et Valenciennes est sur le départ au PAS Giannina en première division grecque.