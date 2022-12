PSG Mercato : Le Paris SG se jette sur un défenseur des Bleus

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 14:04

À deux semaines de l'ouverture du prochain mercato hivernal, le PSG s'active en coulisse et se jette sur un défenseur des Bleus.

En ayant hérité de la triste blessure de son frère face à l'Australie, Théo Hernandez s'est distingué durant cette Coupe du monde. Brillant offensivement, le latéral gauche de l'AC Milan s'est offert deux passes décisives durant ce Mondial, et a grandement contribué au sursaut d'orgueil des Bleus lors de la 1ère journée face à l'Australie. Défensivement, certaines rencontres ont été un peu plus délicates pour le Milanais, à l'image de la demi-finale face au Maroc, où il a semblé en grande difficulté face à Hakim Ziyech sur une bonne partie de la deuxième période.

Néanmoins, le bilan final reste extrêmement positif pour le joueur de 25 ans, qui va bénéficier de quelques jours de repos avant de retrouver ses coéquipiers pour la deuxième partie de saison. Des vacances qui devraient lui faire le plus grand bien après la terrible défaite dimanche soir en finale face à l'Argentine à l'issue de la séance des tirs au but. Sous contrat avec les Rossoneri jusqu'en juin 2026, Théo Hernandez devrait rapidement être convoité après la belle compétition qu'il a fait avec l'Equipe de France.

PSG Mercato : Le Paris SG se lance à la conquête de Théo Hernandez

Si l'on en croit les informations publiées par Todo Fichajes, les dirigeants du PSG seraient déjà très intéressés pour s'attacher les services de Théo Hernandez l'été prochain. D'après le média espagnol, le club de la capitale aurait bien l'intention de tenter sa chance pour le latéral gauche milanais.

Une somme d'environ 60 millions d'euros aurait été évoquée, mais la valeur marchande du joueur de l'Equipe de France ne cesse de grimper, et il est fort possible que le PSG soit obliger de débourser un chèque bien plus important pour renforcer sa défense l'été prochain. Avec 22 buts en 141 matches, Théo Hernandez est considéré comme l'un des arrières gauches les plus performants en Europe, et son style de jeu collerait parfaitement avec celui du Paris Saint-Germain.