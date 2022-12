Stade Brestois Mercato : Un talent suédois en approche au SB29

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 12:00

Une fois de plus, le Stade Brestois devra lutter pour son maintien en Ligue 1 cette saison. Pour ce faire, le SB29 devra recruter lors du mercato hivernal.

Après un début de saison assez compliqué, le Stade Brestois est 16e place de Ligue 1, à égalité de point avec l'AJ Auxerre, premier relégable. Il va falloir rapidement se ressaisir pour tenter d'inverser la tendance dans les prochaines semaines et éviter une fin de championnat très difficile à négocier. En plus de la situation sportive qui n'est pas des plus légères, le club doit également changer d'entraîneur, alors que plusieurs noms continuent de circuler à une semaine seulement de la reprise de Ligue 1.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants du Stade Brestois sont conscients que l'effectif actuel du club breton ne suffit pas et vont sûrement bouger leurs pions lors du prochain mercato hivernal qui commence dans deux semaines environ. Le dernier nom qui ressort mène en Suède et à un défenseur central de Djurgårdens IF, Hjalmar Ekdal.

Stade Brestois Mercato : Hjalmar Ekdal dans le viseur du SB29 en janvier

Auteur d'un bon début de saison avec Djurgårdens IF, le défenseur central de 24 ans a connu sa toute première sélection avec la Suède durant l'année 2022. Malgré son âge relativement jeune, il compte également une certaine expérience sur la scène européenne, en Conference League avec son club suédois. De quoi satisfaire les besoins défensifs du Stade Brestois qui dispose de la cinquième pire arrière-garde de Ligue 1 en ce début de saison avec 28 buts encaissés en 15 rencontres de championnat.

C'est le média suédois Fotboll Direkt qui a révélé l'intérêt du Stade Brestois pour le défenseur de 24 ans. D'après les dernières rumeurs, le SB29 devra sans doute débourser entre 3 et 5 millions d'euros pour s'offrir Hjalmar Ekdal cet hiver. Une recrue assez onéreuse pour le club breton, mais qui pourrait apporter de la solidité dans la défense brestoise.