OL Mercato : Une belle enveloppe attendue pour Laurent Blanc

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 14:00

En quête de renforts pour cet hiver afin d'accrocher une place européenne en fin de saison, l' OL va avoir besoin de recruter lors du prochain mercato.

Avec la reprise du club par John Textor ces derniers jours, l' OL peut y voir un peu plus clair quant à l'avenir du club. La situation des dernières semaines, assortie de l'incertitude autour de la reprise ne permettait pas à Laurent Blanc, arrivé en cours de saison, de se projeter. C'est désormais terminé avec l'officialisation de la vente du club à Eagle Group et les premiers changements qui se font déjà remarquer au sein de l'écurie lyonnaise.

Avec sa récente prise de pouvoir au sein de l' OL, John Textor va commencer à prendre des décisions, notamment liées au mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais qui risque d'être déterminant pour la suite de la saison des Gones. Alors qu'il y a quelques semaines, Bruno Cheyrou, directeur de la cellule de recrutement du club rhodanien, s'attendait à "un mercato particulier", le son de cloche aurait changé, et les moyens pourraient être mis en place pour accueillir plusieurs renforts dès le mois de janvier 2023.

OL Mercato : John Textor va débloquer des moyens pour Laurent Blanc

Que Laurent Blanc soit rassuré, l'entraîneur de l' OL devrait pouvoir renforcer sa défense et son milieu de terrain cet hiver, comme il le souhaite. Dans un entretien accordé au Progrès, John Textor, le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais a assuré que le coach lyonnais aurait les moyens de ses ambitions cet hiver. "On va investir au mercato. On va le faire de manière méthodique et intelligente, affirme l'homme d'affaires américain. Avec cette opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent."

Une déclaration qui apparaît comme une excellente nouvelle pour Laurent Blanc, mais aussi pour les supporters de l' OL, qui craignaient de voir leur équipe ne pas pouvoir se placer sur le marché des transferts de janvier, faute d'investissement. À voir si les Gones réussiront à attirer des joueurs en dépit de leur 8e place et l'absence de coupe d'Europe à disputer cette saison.