ASSE : Laurent Batlles met les bouchées doubles avant Annecy

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2022 à 14:45

Après l’annulation du match amical contre Troyes, l’ ASSE se concentre sur la dernière ligne droite de sa préparation, en vue de la reprise à Annecy, lundi.

L’ ASSE n’a finalement pas joué son troisième match amical, avant la reprise du championnat, le 26 décembre. La rencontre avec l’ESTAC, prévue samedi dernier au stade Léo Lagrange à Besançon, a été annulée à cause de conditions climatiques non favorables. L’AS Saint-Etienne a regretté l’annulation de ce dernier match, qui devrait permettre à Laurent Batlles de jauger son équipe, en vue du match de Ligue 2 contre le FC Annecy, lundi, en Haute-Savoie à 17h. L’entraîneur des Verts avait annoncé du lourd contre Troyes, après avoir donné du temps de jeu à plusieurs joueurs contre Grenoble Foot (3-1) et l’AC Ajaccio (0-1). « J’avais décidé de faire deux équipes, car il était important de donner du temps de jeu à tout le monde […]. Contre Troyes, on y va en configuration championnat. »

ASSE : Dernière semaine de préparation intense pour l'AS Saint-Etienne

Le match qui devrait servir de test sur la préparation de l’ ASSE étant annulé, Laurent Batlles et son équipe sont revenus au Centre sportif Robert Herbin à l’Etrat pour une dernière semaine d’entraînement, avant la reprise de la Ligue 2. Il a dévoilé un programme qui commence mercredi matin. Le jeudi 22 décembre, le coach des stéphanois a prévu deux séances d’entraînements, une le matin et une autre l’après-midi. Le même jour, Laurent Batlles sera présent en conférence de presse, pour évoquer le match contre le FC Annecy. Selon Evect, la recrue Gaëtan Charbonnier sera présentée officiellement au média à cette occasion. Le groupe de l’ ASSE poursuivra sa préparation par une séance tous les matins, vendredi, samedi et dimanche.

Derniers de Ligue 2, les Verts ont pour objectif de se maintenir dans cette division. Pour cela, ils ont à cœur de redémarrer le championnat pied au plancher afin de quitter rapidement la zone de relégation. Quatre matchs décisifs des Stéphanois sont programmés avant la mi-saison. Après Annecy, l’AS Saint-Etienne affrontera le SM Caen (30 janvier) et Laval (10 janvier) à Geoffroy-Guichard, puis le Chamois Niortais au stade René-Gaillard (13 janvier).