ASSE Mercato : Un premier rendez-vous fixé pour Charbonnier

Publié par ALEXIS le 19 décembre 2022 à 19:04

Engagé par l’ ASSE comme joker, vendredi dernier, Gaëtan Charbonnier sera présenté en conférence de presse, cette semaine, aux côtés de Batlles et Perrin.

L’ ASSE tient son premier renfort de l’hiver depuis le vendredi 16 décembre, avant même l’ouverture officielle du mercato de janvier. Gaëtan Charbonnier s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne en provenance de l’AJ Auxerre, pour six mois, en qualité de joker. Il a renforcé une équipe stéphanoise qui pointe à la 20e et dernière place de Ligue 2 et menacée de relégation en National.

L’ancien buteur du Stade Brestois (en 2019) a pour mission d’aider les Verts à se maintenir en Ligue 1, pendant la deuxième partie de la saison. Il devrait épauler l’actuel buteur de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso (auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs disputés). L’avant-centre ivoirien a décidé de finir la saison à Saint-Etienne et partir librement à l’issue de son contrat le 30 juin 2023.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier présenté en conférence de presse jeudi midi

Gaëtan Charbonnier a quitté le club bourguignon où il était en difficulté après son retour de blessure (tibia) et aussi le départ de l’entraîneur Jean-Marc Furlan. Il est surtout victime de l’arrivée de M'Baye Niang à l’AJA, cet été. À l’ ASSE, la signature de l’attaquant de 34 ans réjouit Laurent Batlles. « Gaëtan connaît très bien la Ligue 2, dont il a régulièrement dominé le classement des buteurs. Il était important de prendre quelqu'un capable de remobiliser tout le monde. Son arrivée est importante. Il a un statut dans ce championnat et sera un joueur utile pour obtenir notre maintien », a-t-il déclaré.

La recrue stéphanoise sera présentée en conférence de presse, jeudi à 12h, en présence de son nouvel entraîneur et du coordinateur sportif de l'AS Saint-Étienne Loïc Perrin, selon Evect. Elle devrait être titulaire contre le FC Annecy, le 26 décembre, lors de la reprise du championnat.