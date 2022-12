FC Nantes Mercato : Un départ presque acté en défense au FCN

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 14:30

À quelques jours de l'ouverture du marché des transferts, le FC Nantes s'active déjà, et un premier départ serait déjà dans les tuyaux au FCN.

Actuellement 15e de Ligue 1 et qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, le FC Nantes pourrait avoir du pain sur la planche lors du mercato hivernal. Les Canaris vont vivre une deuxième partie de saison qui s'annonce compliquée entre le maintien à assurer et le match contre la Juventus pour poursuivre le rêve européen. Pour mener à bien ces deux missions, les dirigeants du FCN pourraient s'activer sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des arrivées, comme dans le sens des départs.

Tandis qu'Antoine Kombouaré n'est plus en état de grâce et que des noms circulent déjà pour sa succession, la Maison Jaune veut également opérer des changements sur le terrain. Pour ce faire, le FC Nantes va devoir se séparer de plusieurs joueurs pour alléger sa masse salariale et récupérer une petite somme d'argent qui lui permettra d'investir durant le mois de janvier. Aujourd'hui, un défenseur du club a été annoncé sur le départ et pourrait rapidement se diriger vers le Brésil.

FC Nantes Mercato : Le deal avec Grêmio presque conclu pour Fabio

Si l'on en croit les informations révélées ce mardi par le quotidien régional Ouest-France, Fabio devrait quitter le FC Nantes très prochainement. Le quotidien régional affirme que les négociations avec Grêmio pour un départ du défenseur brésilien avancent très bien et cela ne serait plus qu'une question de temps avant que le latéral ne rentre dans son pays natal.

Prolongé d'une saison par le FC Nantes l'an passé, le départ de Fabio pourrait rapporter une petite somme cet hiver, lui qui sera en fin de contrat à la fin du mois de juin 2023. Si le deal avec Grêmio était validé, l'argent du transfert du Brésilien pourrait être réinvesti. De plus, le latéral nantais ne sera pas trop dur à remplacer par le FCN, lui qui n'a participé qu'à 6 matchs en ce début de saison, dont seules 3 titularisations.