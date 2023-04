Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 12:45

Avant la 29ème journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Stade de Reims, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a écarté un joueur.

En attendant la demi-finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes doit négocier un rendez-vous contre Reims en Ligue 1. Le club des Bords de l'Erdre, quatorzième du championnat, espère l'emporter pour ne pas voir le spectre de la zone rouge planer sur lui. Les Canaris ne comptent plus que 6 points d'avance sur le premier relégable, le Stade Brestois qui n'a pas encore joué non plus.

Le problème, c'est que le Stade de Reims est l'une des équipes en forme dans l'élite. Si le club dirigé par Will Still a perdu contre l'OM lors de la dernière journée (1-2), il restait auparavant sur 19 rencontres sans la moindre défaite. Une série que Still voudra réenclencher afin de maintenir les espoirs d'Europe. Les Champenois sont neuvièmes, à 7 longueurs du Stade Rennais (5ème, 50 pts) qui a perdu contre le RC Lens samedi. L'occasion est donc belle de revenir aux portes du top 5, même si le LOSC (6ème, 49 pts) n'a pas encore joué.

FC Nantes : Jaouen Hadjam écarté en raison du ramadan

Ce dimanche, le technicien du FC Nantes Antoine Kombouaré a pris une décision radicale concernant Jaouen Hadjam. La recrue hivernale, arrivée en provenance du Paris FC, a été écartée du groupe avant le match face à Reims. La raison ? Hadjam refuse catégoriquement de rompre le jeûne les jours de match, ce qui aurait agacé son entraîneur selon RMC Sport. Difficile pour l'entraîneur de 59 ans de ne pas créer la polémique avec ce choix, alors que le FCN n'en avait vraiment pas besoin.

Pourtant, Jaouen Hadjam a déjà joué pendant le jeûne : c'était avec l'Algérie, lors d'une victoire 1-0 contre le Niger en marge des qualifications à la CAN (Coupe d'Afrique des Nations). De son côté, Antoine Kombouaré a peut-être surpris les amoureux du football mais il s'était déjà exprimé sur le ramadan vendredi : « Je les (les joueurs musulmans) ai rencontrés. On a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien et c'est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l'équipe ». Un choix sportif donc, qui pourrait toutefois fragiliser sa relation avec les dirigeants en cas de défaite contre Reims.