Angers SCO Mercato : 40M€, un important transfert dans les tuyaux

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2022 à 18:00

Crédité d’une bonne campagne au Mondial, Azzedine Ounahi d’ Angers SCO est très convoité. Il pourrait rapporter un gros chèque au club angevin.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, avec la sélection du Maroc, Azzedine Ounahi a tapé dans l’oeil des recruteurs de grands clubs européens. Séduit par les qualités techniques du milieu de terrain du SCO pendant le Mondial au Qatar, Arsenal s’est positionné rapidement pour tenter de le recruter dès cet hiver. Le jeune joueur d’ Angers SCO a été l’un des acteurs majeurs du parcours historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde. Très à l’aise techniquement, il était à la fois le meneur de jeu, milieu relayeur et celui qui enclenche et accélère les offensives marocaines.

Outre les Gunners, un autre club de Premier League, précisément Leicester, est aussi impressionné par le profil et les performances de l’international marocain (17 sélections, 2 buts). Des clubs en Italie et en Espagne sont aussi intéressés par les services d’Azzedine Ounahi. En France, l’ OM est sur les rangs, même s’il est évident que le club phocéen n’a pas les moyens de faire face à la forte concurrence.

Angers SCO Mercato : Plusieurs offres pour Azzedine Ounahi

Interrogé par RTL au sujet du Marocain de 22 ans, Saïd Chabane a confirmé des intérêts et des propositions. Il se prépare d’ailleurs à une grosse vente lors de la prochaine fenêtre des transferts, mais souhaite garder le joueur en prêt jusqu’à la fin de la saison. « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait, c'est de trouver un deal en janvier, mais qu'il reste jusqu'à la fin de la saison », a avoué le président d' Angers SCO. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de la pépite angevine était estimée à 3,5 M€ sur le marché des transferts, le 2 novembre, avant la coupe du monde 2022. Forcément, sa cote a grimpé grâce à sa campagne réussie avec le Maroc au Qatar.