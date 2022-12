OM Mercato : Marseille fonce sur un grand espoir de Chelsea

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 18:45

Toujours en quête d'un milieu offensif pour pallier la blessure d'Amine Harit, l' OM fonce sur un grand espoir de Chelsea, passé par le SRFC.

Le mercato approche et Pablo Longoria continue de travailler pour dénicher les meilleurs coups lors du prochain mercato hivernal. Toujours sur le dossier Rick Karsdorp pour renforcer la défense olympienne, le président marseillais cherche toujours à remplacer Amine Harit. Le jeune milieu offensif marocain s'est gravement blessé au genou le 13 novembre dernier face à l'AS Monaco, et est d'ores et déjà absent pour le reste de la saison.

Le départ de Gerson pourrait venir amoindrir encore plus le secteur offensif marseillais si l'opération se concrétise avec Flamengo, et Igor Tudor va avoir besoin de renfort offensif pour aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. De ce fait, les dirigeants marseillais auraient déjà coché un nom qui évolue actuellement en Serie A du côté de l'Atalanta.

OM Mercato : Marseille se renseigne sur Jérémie Boga

Si l'on en croit les informations révélées par le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, l'Olympique de Marseille suivrait de très près la situation de Jérémie Boga. Actuellement à l'Atalanta Bergame, l'ancien milieu du Stade Rennais, formé à Chelsea, est en manque de temps de jeu et pourrait quitter le club en prêt dès cet hiver. Cependant, l' OM n'est pas seul sur ce dossier, bien au contraire. Leicester, Valence, et la Fiorentina serait également à l'affut pour s'attacher les services du milieu ivoirien passé par Sassuolo de 2018 à 2022.

Ce n'est pas la première fois que Pablo Longoria vient aux nouvelles pour Jérémie Boga. En mai 2021, le président s'était déjà renseigné pour un transfert sec, et avait finalement rencontré l'entourage du joueur deux mois plus tard, en juillet. Toujours en quête d'un milieu offensif pour venir prêter main forte à Dimitri Payet, les dirigeants marseillais ont peut-être trouvé leur cible, mais il faudra réussir à passer au-dessus de la concurrence extrêmement féroce sur ce dossier.