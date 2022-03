PSG Mercato : Barça, Leo Messi a tranché pour son avenir !

Publié par Thomas G. le 16 mars 2022 à 17:25

Lionel Messi a pris une importante décision concernant son avenir au PSG, après la crise sans précédent que subit le club de la capitale.

PSG Mercato : Messi veut rester au Paris SG

Lionel Messi a été chahuté dimanche dernier à l’occasion du match face à Bordeaux au Parc des Princes. Le Ballon d’or argentin a été la cible des sifflets et d'insultes de la part des supporters parisiens au même titre que son coéquipier Neymar. Une situation nouvelle pour l’Argentin qui n’avait jamais connu ce genre d'hostilité en provenance de ses propres supporters durant toute sa carrière.

Cette situation a fait polémique dans le monde du football et Messi a reçu de nombreux soutiens de la part de certains joueurs. Si l'international argentin a été très affecté par l’accueil offert par les fans parisiens dimanche, ce dernier aurait néanmoins pris une décision retentissante cette semaine. D'après les informations du média RMC Sport, La Pulga aurait finalement décidé de rester une saison de plus au PSG pour témoigner de sa détermination et son envie de participer au projet Rouge et Bleu. Une décision qui referme définitivement la porte à un éventuel retour du génie argentin au FC Barcelone, une option qui prenait de plus en plus d'ampleur ces derniers jours.

Pointé du doigt cette saison pour son manque d'engagement, le septuple ballon d’or veut montrer qu’il croit au projet parisien, cette situation chaotique l'aurait d'ailleurs poussé à s'accrocher davantage à son nouveau club.

Lionel Messi, étendard du projet parisien

Entre les trois attaquants stars du Paris SG, seul Lionel Messi est assuré de rester dans la capitale l’an prochain. Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé et il se rapproche chaque jour un peu plus du Real Madrid. Neymar serait de son côté poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, à en croire la presse espagnole.

Ainsi, le natif de Rosario pourrait devenir la tête de gondole du projet parisien l’an prochain. Les dirigeants franciliens pourraient décider de bâtir une équipe autour de l'Argentin, épaulé d'une armada jeune en complément. Des changements importants vont être effectués au club cet été, mettre l'attaquant de 34 ans au centre du projet pourrait être l’un d’entre eux. Au sein du club de la capitale, Messi garde un soutien total de la part de sa direction, les événements de dimanche ont de fait fortement entaché les relations entre la direction et les supporters.