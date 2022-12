OL Mercato : Blanc reçoit une nouvelle à 60 M€ pour l'hiver

Publié par Ange A. le 21 décembre 2022 à 02:45

En attente de renforts pour le mercato d’hiver, Laurent Blanc vient de recevoir une excellente nouvelle de la direction de l’ OL.

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc est loin d’être satisfait de son nouvel effectif. Le nouveau coach de l’ OL ne compte pas se contenter d’un effectif autant jeune pour mener à bien l’objectif du club cette saison. Le successeur de Peter Bosz attend des renforts expérimentés cet hiver. Privés de Coupe d’Europe cette saison, les Gones ne pointent qu’à la 8e place à la trêve. Un rang loin de faire les affaires de Laurent Blanc qui mise sur des renforts pour opérer une remontée au classement en deuxième partie de saison. L’entraîneur lyonnais pourrait être gâté dès cet hiver avec l’arrivée de John Textor. Le nouveau propriétaire de Lyon compte allouer une belle enveloppe pour le recrutement.

OL Mercato : Un joli chèque pour le recrutement des Gones

Dans les colonnes du journal Le Progrès, l’homme d’affaires a assuré que l’Olympique Lyonnais va recevoir un important chèque pour le recrutement. « On va investir au mercato. On va le faire de manière méthodique et intelligente. Avec cette opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités présentes », a assuré John Textor. La publication régionale croit savoir quel sera le montant alloué pour le mercato de Lyon. L’ OL devrait disposer de 57 millions d’euros pour renforcer ses rangs. Une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui peut donc déjà se frotter les mains.

Outre cette importante manne, le club rhodanien pourrait percevoir d’autres jolis chèques issus de quelques ventes cet hiver. Des joueurs en fin de contrat comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont susceptibles de quitter le navire. Des départs cet hiver qui permettraient à Lyon de se contenter de quelques millions d’euros à défaut de voir ces éléments partir librement au terme de la saison.