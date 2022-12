Stade Rennais Mercato : La Real Sociedad vise un joyau du SRFC

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 11:30

Auteur d'un début de saison de grande qualité, le Stade Rennais pourrait se faire plumer lors du mercato du mois de janvier.

Le mercato hivernal approche à grands pas pour le SRFC, qui appréhende souvent cette étape de mi-saison. Si les Rouge et Noir se montrent plutôt actifs lors des fenêtres estivales, la donne est bien différente en ce qui concerne le mois de janvier, où les départs sont plus nombreux que les arrivées. Victime de son très bon début de saison, l’équipe de Bruno Genesio attire du beau monde sur la scène européenne et devrait recevoir des offres ces prochaines semaines. Alors que le FC Séville est récemment venu à la charge pour enrôler Loïc Badé, c’est un autre jeune talent du Stade Rennais qui est apparu dans le viseur d’un club de Liga, Adrien Truffert.

Le latéral gauche de 21 ans, devenu indiscutable en Bretagne dans son couloir, est entré ces derniers jours dans la shortlist de la Real Sociedad. D’après le média Relevo, l’actuel 3e de Liga aurait avancé ses pions pour recruter en 2023 l’international tricolore. Auteur d’une première partie de saison canon, avec déjà 4 passes décisives en Ligue 1, le joueur formé au SRFC devrait sans nul doute agiter les prochaines fenêtres de transferts tant sa cote est importante en Europe. En plus du club basque, Adrien Truffert est ciblé par l’Inter Milan en Italie.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC va d’abord se séparer de Loïc Badé

Avant tout transfert d’Adrien Truffert vers l’étranger, le SRFC va enregistrer le départ d’un autre jeune défenseur, Loïc Badé. Dans les petits papiers du FC Séville depuis plusieurs jours maintenant, le joueur de 22 ans va bien rejoindre l’équipe de Jorge Sampaoli, qui militait déjà l’été dernier pour le récupérer.

Comme l’a confirmé Fabrizio Romano ce mercredi, les Andalous ont bouclé ces dernières heures le prêt de 6 mois du défenseur central rennais après des discussions concluantes avec le club breton. Un prêt qui sera assorti d’une option d’achat qui devrait ainsi sceller définitivement le départ de l’ancien lensois du Roazhon Park. Prêté lors du dernier mercato à Nottingham Forest, Loïc Badé n’avait jamais disputé la moindre rencontre officielle, lui permettant ainsi de rompre son contrat avec le promu anglais.