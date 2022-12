PSG Mercato : Le Paris SG finalise la prolongation de Lionel Messi

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 12:15

Auréolé de son premier titre de champion du monde, Lionel Messi pourrait prolonger son contrat avec le PSG dans les prochains mois.

Lionel Messi a remporté sa première Coupe du monde, dimanche, avec la sélection argentine au terme d’un match épique. Cette rencontre historique a été marquée par le mano à mano entre les deux attaquants du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’international argentin termine meilleur joueur de la compétition et prouve que sa fin de carrière est encore loin. À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, le septuple Ballon d’Or a convaincu ses dirigeants de lui offrir une prolongation de contrat.

Les Parisiens aimeraient prolonger Lionel Messi d’un an avec une année supplémentaire en option. L’international argentin se sent bien à Paris, sa famille aussi, malgré une première année compliquée. D’autant plus que le PSG réussit à Lionel Messi. Depuis sa signature en août 2021, le prodige argentin a remporté deux titres avec l’Albiceleste. Selon les informations du journaliste Fernando Polo, Lionel Messi souhaiterait également prolonger son contrat avec le PSG. Le journaliste espagnol précise que l’international argentin aurait 95% de chance de resigner avec le Paris Saint-Germain. L’avenir de Lionel Messi devrait être réglé au début de l’année 2023 lors du retour à la compétition du champion du monde 2022.

PSG Mercato : Le PSG modifie ses plans pour Lionel Messi

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent en coulisse pour préparer un éventuel départ de Lionel Messi. La prolongation du buteur de 35 ans pourrait donc chambouler les plans du Paris SG. Les Parisiens étaient très intéressés par la situation de Marcus Rashford, mais le club de la capitale aurait abandonné le dossier cette semaine.

L’éventuelle prolongation de Lionel Messi pourrait également sceller le dossier Rafael Leao. L’ailier de l'AC Milan est dans le viseur de Luis Campos depuis plusieurs mois et le PSG pourrait décider de clore le dossier. Quelques mois après la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se rapproche d'un nouveau coup magistral en prolongeant le néo-champion du monde Lionel Messi.