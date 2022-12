ASSE Mercato : Les signaux sont au vert pour renforcer Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2022 à 13:15

Comme annoncé par Roland Romeyer, l’ ASSE va se renforcer lors du mercato hivernal. Et les moyens financiers seraient disponibles pour recruter.

L’ ASSE a fini à la dernière place de Ligue 2, avant l’arrêt du championnat, en raison de la Coupe du monde 2022. Vu l’urgence et le danger qui menace le club ligérien, Roland Romeyer est monté au créneau pour prendre les décisions qui s’imposent. Il a conservé la direction en place (Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem), mais leur a fixé l’objectif de maintenir l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Pour cette mission, la direction du club a maintenu sa confiance à Laurent Batlles. Le président du directoire des Verts a également promis un mercato ambitieux en janvier. Et avant l’ouverture du marché des transferts, l’ ASSE a déjà recruté l’avant-centre Gaëtan Charbonnier, en tant que joker, pour se renforcer en attaque. Les autres recrues, notamment un gardien de but, devraient débarquer à partir du 1er janvier.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne a le feu vert et les moyens pour recruter

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant les moyens financiers pour recruter. Selon les informations de But Football Club, « la trésorerie est positive à l' ASSE », car comme l’explique le média : « L'AS Saint-Etienne n'a pas dépensé beaucoup non plus cet été et elle a enregistré plusieurs ventes, dont celles de Lucas Gourna-Douath, Denis Bouanga, Mahdi Camara ou encore Zaydou Youssouf, qui ont rapporté une vingtaine de millions d’euros. »

Passé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) sans souci, en juin, le club ligérien a obtenu le feu vert du gendarme financier du football professionnel pour recruter en janvier. La source croit savoir que la trésorerie des Stéphanois « s’élèverait à 25 M€, grâce aux ventes de l'été, aux traites versées en avance sur les transferts de William Saliba et Wesley Fofana, au pourcentage perçu sur le transfert de Fofana à Chelsea, mais aussi grâce aux droits TV (8,5 M€) et à la prime à la relégation (7 M€) ». Sauf que le montant du budget alloué pour le mercato hivernal par Roland Romeyer n’est pas connu. En d’autres termes, il est difficile de savoir combien le dirigeant stéphanois a décidé d’investir dans le recrutement cet hiver.