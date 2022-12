OM Mercato : Vers la fin de la piste Gerson au FC Séville

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2022 à 15:45

Le FC Séville songerait sérieusement à recruter Gerson. Mais face aux exigences financières de l’ OM, le club andalou se tourne vers une autre cible.

Moins de 18 mois après son arrivée à l’ OM, Gerson se rapproche d’un départ dès cet hiver. Absent des plans d’Igor Tudor, qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif, l’international brésilien n’a plus l’intention de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Il aimerait bien retourner à son club, Flamengo, le plus rapidement possible. Les différentes parties ont même entamé les négociations depuis plusieurs semaines en vue de boucler son retour au Brésil.

Toutefois, ce deal n’a pas encore abouti, faute d’accord entre les deux écuries. La direction de l’ OM réclamerait pas moins de 20 millions d’euros avant de céder son joueur. Tandis que la direction de Flamengo ne compte pas débourser un tel montant pour récupérer son ancien meneur de jeu. Ce désaccord entre les deux clubs pourrait ainsi faire les affaires d’un autre prétendant. Le FC Séville suivrait de très près l’évolution de ce dossier.

OM Mercato : Gerson, le FC Séville se tourne vers une autre cible

Il faut dire que le nouvel entraîneur du club andalou, Jorge Sampaoli, connaît très bien Gerson puisqu’il l’a eu sous ses ordres la saison dernière à l’Olympique de Marseille. Les deux hommes entretiennent d’ailleurs de bonnes relations. Le technicien argentin voudrait attirer cette fois-ci le joueur de 25 ans en Andalousie. Et même si son premier choix reste Flamengo, le natif de Belford Roxo pourrait finalement se laisser séduire par la perspective de retrouver une place de titulaire sous les ordres de son ancien entraîneur. Sauf que là encore, cette opération s’annonce très compliquée.

Estadio Deportivo explique en effet que les exigences financières de l’ OM restent un obstacle majeur pour la direction du FC Séville. Face à cette situation, les dirigeants andalous commenceraient donc à se tourner vers d’autres cibles moins onéreuses afin de renforcer leur entrejeu. D’ailleurs, un nom émerge déjà dans le viseur du club espagnol. Toujours selon la source, les Andalous auraient des vues sur Miguel Crespo, le milieu de terrain de Fenerbahçe, dont le prix n’est estimé qu’à 10 millions d’euros. Une somme très accessible pour le FC Séville, contrairement à celui de Gerson.