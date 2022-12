PSG Mercato : Le Paris SG négocie un accord magistral en attaque

Publié par Thomas G. le 21 décembre 2022 à 18:15

Bien décidé à dégraisser son effectif pour continuer son nouveau projet, le PSG pourrait se séparer d'un attaquant international.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait entamé un nouveau chapitre de son histoire avec la prolongation de Kylian Mbappé. Les Parisiens s’étaient ensuite séparés de Mauricio Pochettino et Leonardo pour intégrer Luis Campos et Christophe Galtier. Le conseiller sportif du PSG a dégraissé l’effectif du Paris SG pour offrir un groupe plus homogène au nouvel entraîneur du club. Une quinzaine de joueurs ont quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier et les dirigeants parisiens souhaiteraient poursuivre cette stratégie.

C’est notamment le cas de Mauro Icardi qui a été prêté en fin de mercato à Galatasaray. Ce prêt a permis au buteur argentin de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Quatre mois après son arrivée en Turquie, Mauro Icardi aurait convaincu ses dirigeants de l’acheter définitivement. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Galatasaray et le PSG seraient en négociations concernant le transfert de l’attaquant argentin. Le PSG souhaiterait récupérer 13 millions d’euros grâce à la vente de Mauro Icardi. Les stambouliotes pourraient rapidement passer à l’action pour recruter l’attaquant argentin auteur de 4 buts en 6 matches cette saison.

PSG Mercato : Mauro Icardi pourrait également quitter l’Europe

Depuis son départ du PSG, le buteur de 29 ans a retrouvé des couleurs avec Galatasaray. Selon Marco Conterio, ses performances dans le championnat turc ont attiré la convoitise des Newell's Old Boy qui pourraient tenter leur chance cet été. L'attaquant du Paris Saint-Germain aurait ainsi la possibilité de réaliser son rêve en portant les couleurs de son club de cœur. Reste à savoir si l’international argentin acceptera de quitter l’Europe à 29 ans malgré l’intérêt de Galatasaray. Le PSG réclame 13 millions d’euros pour laisser partir Mauro Icardi, ce prix pourrait également être un obstacle pour une éventuelle signature au Newell's Old Boy.