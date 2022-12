OL : John Textor, La révolution est lancée à l'Olympique Lyonnais

Publié par Thomas le 22 décembre 2022 à 10:15

En pleine traversée du désert en Ligue 1, l' OL entame ce jeudi sa nouvelle ère contre Monza en amical, incarnée par son nouveau propriétaire, John Textor.

C’est un tournant majeur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais que s’apprête à vivre Jean-Michel Aulas ce jeudi 22 décembre. Contre l’AC Monza de Silvio Berlusconi, le mythique président rhodanien n’est officiellement plus le président des Gones, après plus de de 35 années de mandat en terre lyonnaise. S’il est techniquement encore à la tête de l’ OL pour trois saisons, JMA a décidé de passer le flambeau à l’Américain John Textor, propriétaire de Crystal Palace et Botafogo.

Après de longs mois de tergiversations, l’homme d’affaires est finalement parvenu à boucler le dossier de rachat de l’Olympique Lyonnais, offrant au passage près de 60 millions d’euros pour le mercato de l’équipe féminine et masculine. Mais cette nouvelle étape importante devrait se traduire en parallèle par une nouvelle dynamique sur le terrain. Dans le ventre mou du championnat, l' OL a entamé son opération remontée, avec à sa tête, un Laurent Blanc bien plus installé à son poste qu’avant la Coupe du monde.

L'entraîneur français, arrivé dans l’urgence en octobre dernier pour reprendre une équipe lyonnaise lancinante, a pu profiter de la trêve internationale pour peaufiner son effectif et préparer au mieux le retour à la compétition. Car contrairement à ses concurrents au podium (OM, PSG, Stade Rennais), l’ OL n’a compté que très peu de Mondialistes dans ses rangs (Toko Ekambi, Tagliafico), une aubaine pour Blanc, qui aura un avantage significatif au niveau de sa préparation.

OL : En attendant le mercato, Lyon compte sur ses cadres pour remonter

L’été dernier, Jean-Michel Aulas et sa cellule de recrutement avaient opté pour un mercato à forte ADN lyonnais. Avec le retour de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, les dirigeants rhodaniens voulaient se recentrer sur ce qui avait fait leur force les saisons précédentes, à savoir le centre de formation. C’est justement dans cette optique que Laurent Blanc souhaite reconstruire l’ OL cette saison, après une série de résultats décevants.

L’ancien coach du PSG compte beaucoup sur son Général Lacazette en attaque mais également sur Tolisso, trop peu mis en avant depuis son retour à cause de blessures intempestives. Cette fois-ci, le milieu français a pu enchaîner les rencontres amicales, actant une préparation complète contrairement à juillet dernier. De très bon augure pour Lyon, qui pourrait retrouver de sa superbe en cas de bonne forme de son maître à jouer ces prochaines semaines. Nouvelle ère rime également avec nouveau système de jeu pour Laurent Blanc, qui a décidé de revenir à un schéma classique à deux axiaux. Le technicien de 57 ans devrait faire confiance à la jeunesse avec le duo Lukeba-Diomandé, préféré aux expérimentés Boateng et Da Silva. Si Monza fait figure de test pour l' OL ce soir, c’est bien contre le Stade Brestois, mercredi prochain en Ligue 1, que Laurent Blanc sera ainsi évalué par les observateurs.