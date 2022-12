RC Lens : Le RCL fait forte impression avant d'aller à Nice

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 12:32

À l'issue de son dernier match amical face au Stade de Reims mercredi soir, le RC Lens fait forte impression avant d'aller à Nice.

On peut parler de préparation absolument parfaite pour le RC Lens. Déjà vainqueur du MHSC (2-1) et du Havre (3-0), le RCL s'est offert une nouvelle victoire mercredi soir sur la pelouse du Stade de Reims en s'imposant 2-1 malgré deux absences préjudiciables au milieu de terrain. En effet, Seko Fofana et Salis Abdul Samed, souffrants depuis quelques jours, n'ont pas pris part à la rencontre. L'occasion pour Franck Haise de titulariser Junior Onana et Lukasz Poreba, qui ont réalisé une grande prestation face aux Rémois.

Pourtant, la partie était bien mal embarquée pour les Sang et Or après l'ouverture du score rémoise à la 61e minute par Marshall Munetsi. Mais deux minutes plus tard, sur un beau centre de Przemyslaw Frankowski, le défenseur du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid, dévie le ballon dans son propre but. À un peu moins d'un quart d'heure de la fin du match, c'est Alexis Claude-Maurice qui donne un avantage définitif au RC Lens.

RC Lens : Le RCL envoie un message à l'OGC Nice

Grâce à cette nouvelle victoire, le RC Lens a fait le plein de confiance avant d'aller à Nice la semaine prochaine. En ayant tout gagner sur cette préparation hivernale, les Sang et Or confirment leur statut de prétendant à la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Florian Sotoca s'est satisfait de la préparation du RC Lens. "On a été bousculés, c’est bien aussi de faire ce genre de match en amical, ça nous prépare pour la compétition. On est très contents de notre préparation." Une chose est sûre : le RC Lens semble repartir sur les mêmes bases que sa première partie de saison, et la Ligue 1 peut d'ores et déjà trembler.