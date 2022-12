FC Nantes : Changement d'adversaire en Coupe de France pour le FCN

Publié par Jules le 22 décembre 2022 à 16:00

Tenant du titre en Coupe de France, le FC Nantes a attendu longtemps pour connaître son adversaire, mais ce dernier risque de changer à nouveau.

Le FC Nantes a dû être patient pour connaître son adversaire en Coupe de France. En effet, le dernier match du 8e tour, entre le SM Caen et le club amateur du AF Virois, a été décalé à deux reprises avant d'avoir finalement lieu hier soir. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des Caennais, qui se sont facilement imposés sur le score de 3-0 et qui se voyaient déjà affronter les Canaris en janvier.

Sur le terrain, le SM Caen a été bien meilleur que son adversaire du soir et s'est donc imposé sur un score assez large, lui permettant de franchir ce premier tour de Coupe de France plutôt tranquillement. Grâce à des buts d'Essende, Mendy et Kyeremeh, le Stade Malherbe croyait avoir franchi ce premier palier. Néanmoins, un détail, pas tellement anodin, devrait éliminer le club de Ligue 2 et changer l'avenir du FC Nantes en Coupe de France.

FC Nantes : Le SM Caen devrait perdre sur tapis vert

Comme le rapporte Ouest-France, la Fédération devrait revenir sur la victoire du SM Caen hier soir et disqualifier le club normand. La raison ? Un joueur du Stade Malherbe n'aurait tout simplement pas dû disputer la rencontre et était pourtant sur la pelouse pour cette rencontre de Coupe de France. En effet, Dieudonné Gaucho, joueur de Caen, était suspendu pour ce match, mais a pourtant été aligné par Stéphane Moulin contre l'AF Virois. Cette grosse erreur pourrait bien coûter au club sa qualification et son prochain match contre le FC Nantes.

À moins d'une surprise, le SM Caen devrait être éliminé, tandis que le club de Vire devrait être repêché. Une bonne nouvelle pour le FC Nantes qui sera donc opposé à un club amateur au début du mois de janvier, et qui, en plus de cela, devrait pouvoir compter sur de nombreux retours dans ses rangs au moment de préparer cette rencontre.