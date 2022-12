FC Nantes : Le FCN se réjouit d'une bonne nouvelle avant la reprise

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 12:00

À l’issue du match amical perdu par le FC Nantes contre Lorient (2-1), Antoine Kombouaré a fait un point santé sur son groupe.

Le FC Nantes a disputé son dernier match de préparation, mercredi, face au FC Lorient. Les Canaris se sont inclinés au stade de la Rabine à Vannes (2-1). Mais Antoine Kombouaré a retenu des points positifs sur la prestation de son équipe. « Il y a plus de choses positives que négatives à retenir de ce match. Même si on prend un but très tôt, on est restés concentrés et solides. » À l’issue de cette rencontre, l’entraîneur du FCN s’est projeté sur la deuxième partie de saison. Une phase décisive pour le FC Nantes, actuel 16e de Ligue 1, à la lisière des la zone rouge de relégation en Ligue 2.

« On remet les compteurs à zéro. On va lancer cette seconde partie de championnat […]. L’avantage de cette coupure, c’est qu’elle nous aura fait du bien et elle nous aura permis de récupérer, de nous régénérer et de prendre conscience de ce qui a été bien et de ce qui n’a pas été bien. Quand tu ne gagnes que 2 matchs sur 14, c’est qu’il y a plein de choses à changer. On a travaillé dans ce sens-là. »

FC Nantes : Traoré et Ganago remis de blessure, Moses Simon ménagé

Pour aborder la dernière ligne droite de la saison, le FC Nantes peut compter sur Charles Traoré. Victime d’une rupture du ligament croisé en mars dernier, le défenseur latéral gauche fait son retour, tout comme Ignatius Ganago. Souffrant « d’une petite entorse au genou », contractée lors du stage au Portugal, l’attaquant camerounais du FC Nantes est apte pour la reprise. « La grosse satisfaction, c’est que nous n’avons pas perdu de joueur sur les deux derniers matchs contre Laval et Lorient. Dès jeudi nous allons récupérer Ignatius Ganago et je crois, Charles Traoré. Ça se met en place », s’est réjoui Antoine Kombouaré.

Concernant Moses Simon, sorti à la pause du match contre les Merlus, son état n’est pas alarmant selon l’entraîneur du FC Nantes. « La sortie de Moses Simon ? La semaine, il souffrait des adducteurs, donc on est parti dans l’idée qu’il ne fasse que 45 minutes. Au départ je ne voulais même pas le faire jouer, mais il tenait quand même à le faire. »