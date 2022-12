FC Barcelone Mercato : La Liga empêche l'arrivée d'un prodige au Barça

Publié par Thomas G. le 22 décembre 2022 à 17:00

Bien décidé à se renforcer lors du mercato hivernal en recrutant un attaquant prometteur, le FC Barcelone pourrait être bloqué par la Liga.

Le FC Barcelone souhaiterait recruter un nouvel attaquant pour suppléer Robert Lewandowski. Depuis son arrivée en Catalogne en juillet dernier, l’international polonais est devenu un titulaire indiscutable au Barça. Le buteur de 34 ans sera néanmoins indisponible trois matchs après avoir été suspendu suite à son carton rouge face à Osasuna. Le FC Barcelone se retrouve donc démuni sans son buteur, et Ansu Fati ou Memphis Depay pourrait être aligné à la pointe de l’attaque. Les dirigeants du Barça veulent pouvoir compter sur un deuxième attaquant de métier en cas de forfait de Robert Lewandowksi.

Dans cette optique, le FC Barcelone s’est positionné sur l’international allemand Youssoufa Moukoko. Le buteur du Borussia Dortmund est en fin de contrat dans six mois et les Blaugranas aimeraient profiter de cette opportunité pour le recruter. Selon les informations du journaliste espagnol, Gerard Romero, le FC Barcelone souhaitait recruter Youssoufa Moukoko dès janvier. Les Blaugranas se sont néanmoins heurtés à un obstacle, la Liga aurait empêché le transfert de Youssoufa Moukoko au Barça. L’élimination en Ligue des Champions a causé une nouvelle crise économique au club et les Catalans doivent réduire leur masse salariale avant de recruter.

FC Barcelone Mercato : Le Barça va devoir être patient pour Youssoufa Moukoko

Le dossier Youssoufa Moukoko reste prioritaire pour le FC Barcelone, mais les Blaugranas devraient passer à l’action l’été prochain. Les dirigeants catalans estiment que l’attaquant de 18 ans sera l’un des meilleurs joueurs du monde à l'avenir. Dans cette optique, une offre conséquente devrait être transmise par le FC Barcelone dans les prochains mois. Les Blaugranas espèrent pouvoir associer Youssoufa Moukoko et Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque pour retrouver les sommets du football européen. Cette association pourrait également permettre à l’attaquant allemand de progresser au côté de l’un des meilleurs buteurs du monde.