ASSE Mercato : Fin des discussions pour un retour mythique à Sainté

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 17:45

Le retour d’un ancien crack de l’ ASSE à Geoffroy-Guichard fait l’actualité à l’approche du mercato. L’affaire a évolué ces dernières heures.

Formé à l'AS Saint-Etienne où il a signé son premier contrat professionnel en 2010, Faouzi Ghoulam est rapidement devenu le chouchou de Geoffroy-Guichard. Au poste de latéral gauche, le défenseur impressionne dans le Forez, et est déjà courtisé par de grands clubs au bout de deux saisons, et plus particulièrement l'Olympique de Marseille. Finalement, l'international algérien prolonge de deux ans à l' ASSE et reste un élément important des Verts. C'est le 30 janvier 2014 que l'histoire entre Saint-Etienne et Faouzi Ghoulam prend fin.

Âgé de 23 ans, le défenseur s'engage à Naples pour une durée de 4 ans et demi. Depuis, il a disputé pas moins de 216 matches avec le club de Serie A, et a récemment quitté le club en mai dernier sous l'ovation des supporters napolitains. Désormais sans club après avoir quitté l'Italie, Faouzi Ghoulam était dernièrement revenu à l' ASSE où il a pris part à plusieurs entraînements et également à deux matches amicaux avec les Verts. Pour les supporters, tout semblait bien parti pour voir le latéral gauche reporter la tunique de l' ASSE. Mais ce vendredi, une annonce terrible vient de tomber concernant ce dossier chaud du mercato stéphanois.

ASSE Mercato : Faouzi Ghoulam refuse le contrat proposé par Saint-Etienne

C'est un véritable coup de massue pour les supporters de l' ASSE. Présent depuis plusieurs semaines aux entraînements et aux différents matches amicaux, Faouzi Ghoulam ne signera pas à l'AS Saint-Etienne. D'après les informations révélées par EVECT, le défenseur de 31 ans aurait refusé la proposition de contrat effectuée par les dirigeants stéphanois. Le média précise que les deux parties se sont quittées en bon terme, sans trouver d'accord pour une signature de l'ancien napolitain.

Sur son compte Instagram ce mardi après-midi, Faouzi Ghoulam a posté une story dans un avion en partance vers New-York, ce qui signifie qu'il ne s'entraîne plus avec l' ASSE. Il est également précisé que l'international algérien pourrait rebondir en Ligue 1 lors du prochain mercato hivernal, et plus particulièrement au SCO d'Angers. Pour le mercato de l' ASSE, c'est un premier gros échec de la part des dirigeants.