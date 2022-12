PSG Mercato : Officiel, le Barça annonce son impuissance pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 19:45

Joan Laporta continue d'espérer un retour de Lionel Messi au Barça. Le président du club culé ne se fait toutefois pas trop d’illusions pour la star du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi aurait donné son accord pour prolonger d'une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. À en croire les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale française aurait trouvé un accord de principe avec l’attaquant de 35 ans pour une prolongation.

Épanoui à Paris, le Champion du Monde 2022 devrait donc continuer son aventure en Ligue 1 au moins jusqu’en juin 2024. Même si la durée du contrat et la question du salaire seront décidées au cours d’une prochaine réunion entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et le clan Messi. Une tendance qui semble avoir enlevé tout espoir au FC Barcelone pour son ancien capitaine.

PSG Mercato : Joan Laporta affiche son pessimisme pour Lionel Messi

Profitant d’une interview accordée à Barça TV ce jeudi, Joan Laporta a une nouvelle fois évoqué le probable retour de Lionel Messi au sein de l’écurie blaugrana. Vu la complexité du dossier, le président du club culé a ouvertement avoué qu’il ne souhaitait pas donner de faux espoirs aux socios concernant la Pulga.

« Au sujet de Messi, nous ne pouvons pas générer d'attentes. Messi est un joueur du PSG et a un contrat avec eux. Il a gagné la Coupe du monde et les Culés ont été très heureux. Ce que je ne veux pas faire, c'est générer des attentes qui, pour l'instant, sont très difficiles », a déclaré l’avocat espagnol de 60 ans, qui ne veut pas mettre les finances du Barça après une certaine stabilité retrouvée.

« Les leviers ont été de sauver le club et de rendre l'équipe plus compétitive. La Ligue a établi des limites aux leviers, qui sont de 5% du revenu total du club et que ce sont des actifs qui n'ont pas généré de ressources récurrentes, et donc il faudrait une opération de ce type, mais qui ne serait pas destinée à la signature d'un joueur. Nous ne cherchons pas cela, nous cherchons à augmenter les revenus et à réduire les dépenses », a expliqué Laporta.

Messi se dirige donc tout droit vers une prolongation certaine avec les Rouge et Bleu.