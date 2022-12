ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne signe un joueur polyvalent

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 19:15

En attendant de renforcer son équipe professionnelle, l’ ASSE a offert un premier contrat pro à une pépite formée dans son centre de formation.

Un peu plus de deux ans après son arrivée à l’ ASSE, un jeune défenseur polyvalent s’est engagé avec le club ligérien, ce jeudi. Il a signé un premier contrat professionnel, d’une durée de deux ans à l’AS Saint-Etienne. Cela, à six mois de la fin de son bail aspirant. « À 19 ans, Beres Owusu passe professionnel. Le défenseur polyvalent s’est engagé avec l’ ASSE, son club formateur, jusqu’en 2025 », ont communiqué les Stéphanois.

Grâce à ses performances avec la réserve de l’ ASSE, le natif de Paris était convoqué par Laurent Batlles aux entrainement de l’équipe professionnelle. Comme le souligne l’AS Saint-Etienne, Beres Owusu a récemment pris part aux séances du groupe professionnel et l’entraineur des Verts lui a offert du temps de jeu à l’occasion des matchs amicaux de préparation, face à Grenoble (3-1) puis l’AC Ajaccio (0-1).

ASSE Mercato : Beres Owusu se montre déjà très ambitieux

Polyvalent, le néo-professionnel est décrit comme « un joueur capable d’évoluer au poste de milieu de terrain défensif ou dans un rôle de défenseur pur et dur ». Grâce à son profil, il pourrait être une alternative pour Laurent Batlles dans ses choix. Réagissant à la signature de son premier bail pro, Beres Owusu a déclaré : « Je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel qui récompense mon travail depuis tout jeune. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et m'accordent leur confiance au quotidien. J'espère leur rendre la monnaie de leur pièce en allant désormais chercher d'autres objectifs. »

Beres Owusu pourrait faire ses premiers pas en Ligue 2, surtout que le coach de l' ASSE ne compte plus sur Mickaël Nadé et Saïdou Sow, qui ont été décevants lors de la première partie de la saison.