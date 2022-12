OL Mercato : Les exigences de Laurent Blanc à John Textor

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 05:35

Entraîneur de l’ OL, Laurent Blanc a adressé un message à sa direction concernant le mercato après la défaite de Lyon contre Monza.

L’Olympique Lyonnais ne s’est pas rassuré avant de signer son retour en championnat. Jeudi, l’ OL a été défait par les Italiens de Monza (2-1) pour son dernier match de préparation. Au total, les Gones terminent cette préparation avec deux défaites, un nul et deux victoires. Un bilan loin de réjouissant pour Laurent Blanc. Le coach lyonnais se projette déjà sur le match contre le Stade Brestois pour la reprise. Cette affiche compte pour la 16e journée de Ligue 1. « Il faut passer par ces moments, vivre ces moments pour essayer d’avoir une réaction positive le 28, car c’est le match le plus important. Le match référence, c’est le 28 et quel que ce soit le résultat du soir, j’aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance », a-t-il indiqué avant d’évoquer le mercato de Lyon.

OL Mercato : Laurent Blanc demande des renforts cet hiver

La vente de l’Olympique Lyonnais désormais bouclée, Laurent Blanc attend des renforts dans son effectif. Le successeur de Peter Bosz espère disposer de joueurs plus expérimentés chez les Gones. « Il faut qu’on soit ambitieux, mais mesurer son ambition, avec l’effectif que nous aurons. Je n’exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d’améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l’entraineur et aussi améliorer le groupe, ça c’est important. Et le faire au mois de janvier », a indiqué le coach de l’ OL.

Des signatures sont d’autant plus attendues que jeudi le club rhodanien a enregistré deux nouvelles blessures. Le très convoité Malo Gusto et Henrique se sont blessés contre Monza. Les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur leurs blessures et le cas échéant la durée de leur invalidité.