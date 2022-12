OL : Terrible coup dur pour Laurent Blanc avant la reprise

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 01:45

Laurent Blanc a confirmé une mauvaise nouvelle après la défaite de l’ OL contre Monza ce jeudi. De mauvais augure avant la reprise.

L’Olympique Lyonnais a terminé sa préparation sur une triste note. Après son nul contre le FC Sochaux (1-1) samedi, l’ OL espérait un meilleur résultat contre Monza ce jeudi pour son dernier match de préparation. Au final, les Gones se sont inclinés d’une courte tête (2-1) face aux Italiens de Monza. Un but de Castello Lukeba dans le temps additionnel a permis à Lyon de sauver l’honneur contre son bourreau du jour. Battu par Monza, le club rhodanien enregistre sa deuxième défaite en cinq sorties. Lyon avait déjà été corrigé par Arsenal (3-0). Pour le reste, le septuple champion de France a signé deux succès contre les Belges de Louvain et les Anglais de Liverpool. Outre cette défaite loin d’être rassurante, Laurent Blanc a annoncé une autre mauvaise nouvelle à quelques jours du retour de la Ligue 1.

OL : Deux blessés à Lyon avant la reprise à Brest

L’entraîneur de l’ OL a perdu deux joueurs sur blessure lors de cette dernière rencontre de préparation. Son latéral droit Malo Gusto et son pendant à gauche Henrique ont rejoint l’infirmerie. Une mauvaise nouvelle de plus à quelques jours de retour de Lyon en championnat. Ce sera mercredi prochain sur la pelouse du Stade Brestois. Le SB29 a également terminé sa préparation sur défaite contre le Stade Rennais (3-1). En marge de cette affiche, Laurent Blanc est déçu et affiche une inquiétude au moment où il n’est pas certain de compter sur Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin tout juste sacré champion du monde devrait bénéficier de quelques jours de repos.

« On manque d’agressivité, on perd les duels... Notre système a pris un coup ce soir car on perd nos deux latéraux, c’est la pire nouvelle. Perdre Malo [Gusto] et Henrique alors qu’il nous manque déjà Nicolas [Tagliafico]... Il faut faire face et surtout prendre conscience que l’on a un problème d’état d’esprit quand on perd le ballon. On en parlera avec les joueurs demain matin dans les vestiaires. Il faut être ambitieux mais il faut aussi mesurer son ambition », a livré le coach des Gones aux médias du club après le match.