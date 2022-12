OL : Cette bonne nouvelle pour la succession d'Aulas à Lyon

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 07:35

Ancien défenseur de l’ OL, Fernando Marçal s’est exprimé sur la vente de Lyon à John Textor. Le latéral brésilien est optimiste.

Une page s’est tournée cette saison avec l’entrée de John Textor dans le capital de l’Olympique Lyonnais. Le patron d’Eagle Football a racheté des parts d’IDG Capital et Pathé pour devenir le principal actionnaire de l’ OL. Le montant total de l’opération est estimé à 800 millions d’euros. Malgré l’arrivée de John Textor, Jean-Michel Aulas garde encore la présidence de Lyon. L’homme d’affaires occupera encore son fauteuil présidentiel jusqu’en 2025 avant de passer la main. Une succession commentée par Fernando Marçal. Passé par Lyon entre 2018 et 2020, le latéral brésilien évolue depuis cet été à Botafogo. La formation brésilienne est une autre acquisition de l’entrepreneur américain. L’ancien Lyonnais est optimiste pour le futur des Gones suite à l’arrivée de Textor.

OL Mercato : Marçal valide la succession d’Aulas par Textor

L’arrière gauche brésilien note notamment des points de similitude entre John Textor et Jean-Michel Aulas. « Quand j’ai su que Textor allait acheter Lyon, je me suis dit qu’il ferait un très bon successeur à Jean-Michel [Aulas]) car oui, ils se ressemblent. Dans l’esprit, dans la façon d’agir, de se comporter. […] Quand j’étais là-bas, on pensait que Tony Parker [président de l’Asvel] allait le remplacer. Si c’est Textor, je ne pense pas que ça pose de problème, car Aulas a compris qu’il devait passer la main », assure Fernando Marçal interrogé par L’Équipe.

L’arrivée de John Textor constitue également une bonne nouvelle pour Laurent Blanc. Le nouvel entraîneur de l’ OL souhaite des renforts cet hiver. Au sortir de la défaite de Lyon contre Monza ce jeudi, il l’a d’ailleurs réitéré. Les Gones devraient disposer de 57 millions d’euros pour recruter. De quoi réjouir le successeur de Peter Bosz au moment où son équipe ne pointe qu’à la 8e place au classement.