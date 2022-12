ASSE Mercato : Saint-Etienne se rapproche d'un transfert en Ligue 1

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 10:05

En pleine crise sportive, l' ASSE devrait se séparer en 2023 de l'un de ses meilleurs joueurs, qui pourrait rallier une écurie de Ligue 1.

Très active l’été dernier dans le sens des départs comme des arrivées, l’AS Saint-Etienne va une nouvelle fois connaître du mouvement en 2023, après son début de saison raté. Si certains joueurs vont être poussés dehors par la direction, d’autres, comme Jean-Philippe Krasso, ne devraient pas prolonger leur aventure dans la Loire, se dirigeant vers un transfert libre l’été prochain. Meilleur buteur des Verts cette saison, l’international ivoirien ne manque pas de courtisans sur la scène internationale et voit son agent discuter chaque semaine avec une nouvelle écurie. Pisté par le RSC Anderlecht, le Montpellier HSC ou encore Feyenoord, l’attaquant de 25 ans serait également apparu sur les tablettes d’un autre club de Ligue 1, le Stade de Reims.

D’après les informations du média Peuple-Vert, le club champenois se serait uni à la course pour recruter Jean-Philippe Krasso l’été prochain. Les Rémois auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur qui devrait opérer un choix pour son avenir ces prochaines semaines. 11e de Ligue 1, Reims craint le départ de son meilleur buteur Folarin Balogun en fin de saison. Le joueur prêté par Arsenal laissera un vide important dans l’effectif de Will Still, ce qui pousse la direction à dénicher son remplaçant. Disposant d’un profil assez similaire, Jean-Philippe Krasso pourrait ainsi recevoir prochainement une offre de contrat de la part de Reims.

ASSE : Jean-Philippe Krasso restera bien jusqu’à la fin de la saison à Saint-Etienne

Si de nombreuses rumeurs annonçaient un départ probable de l’Ivoirien lors de la trêve hivernale, l’avant-centre ne partira finalement pas du Forez en cours de saison. Malgré les mauvais résultats de son équipe, Jean-Philippe Krasso compte aller jusqu’au bout de son contrat pour aider Saint-Etienne à se maintenir et trouver plus facilement un nouveau club par la suite. Une tendance confirmée pat France-Bleu la semaine passée. Avec l’arrivée récente de Gaëtan Charbonnier à l’ ASSE, le natif de Stuttgart ne devrait pas perdre sa place en attaque, bien au contraire. Les deux joueurs devraient rapidement être associés à la pointe de l’attaque stéphanoise pour former l’un des meilleurs duos offensifs de Ligue 2.