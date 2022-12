ASSE Mercato : Krasso tranche pour son avenir à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 06:04

En marge de la rumeur sur l’arrivée de Gaëtan Charbonnier à l’ ASSE cet hiver, Jean-Philippe Krasso a fait une annonce sur son avenir à Saint-Etienne.

Meilleur buteur de l’ ASSE et de la Ligue 2, avec 8 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 13 matchs de Ligue 2 disputés en 15 journées de championnat, Jean-Philippe Krasso fait un début de saison assez satisfaisant sur le plan individuel. Toutefois, ses performances ne sont pas bonifiées collectivement. L’AS Saint-Etienne est dernière de L2 avec 11 points et 28 buts concédés avant la trêve de la Coupe du monde 2022. Les Verts sont donc menacés de descente en National. Pour assurer le maintien du club ligérien en Ligue 2, la haute direction stéphanoise a pris la décision de sortir le chéquier, afin de renforcer l’équipe de Laurent Batlles en janvier. L’ ASSE va donc se renforcer convenablement pendant le mercato hivernal, afin de sortir de la zone rouge de relégation, lors de la deuxième partie de l’exercice 2022-2023.

ASSE Mercato : Krasso va finir la saison à Saint-Etienne, même si Charbonnier arrive

Et la piste la plus chaude des Stéphanois en ce moment est celle menant vers Gaëtan Charbonnier. L’attaquant de l’AJ Auxerre aurait déjà accepté la proposition de l’AS Saint-Etienne. Il ne reste plus qu’un accord entre les deux clubs, pour que la signature du buteur de l’AJA soit officialisée. Charbonnier viendrait ainsi apporter la concurrence à Jean-Philippe Krasso en pointe de l’attaque. Néanmoins, le buteur ne pense pas à un départ de l’ ASSE cet hiver. Il a bien l’intention d’aller au bout de son contrat, en juin 2023. Yann Terrou de France Bleu Saint-Étienne Loirel’assure : « Jean-Philippe Krasso reste avec les Verts jusqu'à la fin de la saison ». Une information confirmée par l’entourage de l’international ivoirien, comme l’a souligné la source, sur son compte Twitter.