ASSE : Un ancien du SRFC évoque ses retrouvailles avec Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2022 à 15:19

À trois jours du match de l’ ASSE contre Annecy, en Ligue 2, Vincent Pajot, ancien du SRFC, évoque ses retrouvailles avec Saint-Etienne.

L’ ASSE reprend le championnat, lundi à 17h, avec un déplacement en Haute-Savoie pour affronter le FC Annecy. Comme tous les clubs professionnels, l'AS Saint-Etienne a mis à profit la longue trêve liée à la Coupe du monde 2022 pour bien se préparer. L'objectif immédiat du club ligérien étant de gagner ses deux prochains matchs afin d'entamer sa remontée au classement. Après Annecy, les Verts reçoivent le SM Caen au stade Geoffroy-Guichard, le 30 décembre à 19h05, à la 17e journée de Ligue 2.

Lors de la rencontre avec le FC Annecy, le coach de l’ ASSE s’attend à un match compliqué. « On va jouer l’une des équipes qui courent le plus de notre championnat. Ce ne sera pas un match facile pour nous, mais on va s’adapter […]. Annecy compte beaucoup de joueurs d’expérience, qui connaissent l'échelon au-dessus. Athlétiquement et dans l’état d’esprit, il va falloir élever notre niveau. » Laurent Batlles sera privé de plusieurs joueurs au Parc des Sports d’Annecy. Jimmy Giraudon, Jean-Philippe Krasso et Beres Owusu sont suspendus. Quant à Thomas Monconduit, Sergi Palencia et Etienne Green, ils sont blessés et quasiment forfaits. En reprise, Abdoulaye Bakayoko est, lui, incertain. Tout comme Antoine Gauthier, qui s’est fait mal lors de la séance d’entraînement ce jeudi.

FC Annecy-ASSE : Vincent Pajot prend toujours du plaisir à affronter Saint-Etienne

À Annecy, Vincent Pajot a évoqué ses retrouvailles avec l’ ASSE, club dont il a défendu les couleurs de 2015 à 2018. Vu que le match ne se dispute pas à Geoffroy-Guichard, l'ancien joueur du SRFC de 32 ans ne sera pas envahi d’émotion. Toutefois, il avoue : « C’est toujours plaisant de jouer l’AS Saint-Étienne, ça l’est encore plus en tant qu’ancien Stéphanois.On sait que les supporters de Saint-Étienne se déplacent en nombre, il y aura donc de l’ambiance. Quand on a joué à l’ ASSE, on y reste attaché, de par son histoire et de par ce que j’ai vécu, c’était une période assez marquante pour moi », a souligné le milieu d'Annecy.