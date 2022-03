FC Metz : Encore une grosse mauvaise nouvelle après Antonnetti

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 22:26

En plus de Frédéric Antonetti, un joueur-cadre du FC Metz sera absent contre l’ ASSE, dimanche (13h). Il est lourdement sanctionné comme son entraîneur.

FC Metz : Pajot suspendu 5 matchs et absent contre l'ASSE

La Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu Frédéric Antonetti, coach du FC Metz, pour 7 matchs après les incidents survenus à Lille, lors de la 25e journée de Ligue 1. Dimanche dernier, il était absent sur le banc de touche du club Mosellan, contre le FC Nantes (0-0). Ce dimanche, il sera encore absent de l’encadrement technique du FCM face à l’AS Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Le coach des Grenats ne sera pas le seul grand absent. Vincent Pajot aussi va manquer le déplacement dans le Forez. Il est suspendu pour 5 matchs, dont un avec sursis.

La Commission de discipline de la Ligue l’a sanctionné lourdement suite à son expulsion contre le FC Nantes, lors de la 26e journée du championnat. Le milieu de terrain du FC Metz avait écopé d’un carton rouge direct, en raison d’un tacle dangereusement Marcus Coco (à la 86e). Un geste jugé très dangereux pour l’ailier des Canaris, évacué par les médecins dans la foulée.

Vincent Pajot, de retour après la trêve internationale, en avril

Après la confrontation directe avec l’ASSE, son ancien club (2015-2018), Vincent Pajot ne jouera pas face au RC Lens au stade Saint-Symphorien (13 mars), contre le Stade Rennais au Roazhon Park (20 mars) et face à l'AS Monaco (3 avril). Il sera de retour après la trêve internationale, contre les Girondins à Bordeaux (à l'occasion de la 31e journée de L1). Les Messins et les Stéphanois, respectivement 18es et 19es avec 22 points chacun, sont menacés de relégation en Ligue 2.

À 12 journées de la fin du championnat, le FC Metz et Sainté sont à la lutte avec les Girondins de Bordeaux (20e, avec 22 points), l'ES Troyes AC (17e avec 22 points) et le FC Lorient (16e avec 24 points), pour tenter de se maintenir dans l'élite.