FC Nantes : Samuel Moutoussamy est confiant pour la suite

Publié par Jules le 23 décembre 2022 à 23:51

Alors que le FC Nantes s'est incliné en match amical contre le FC Lorient (1-2), Samuel Moutoussamy reste confiant pour la seconde partie de saison.

Actuel 15e de Ligue 1 après un début de saison assez compliqué, le FC Nantes va devoir se faire violence pour tenter d'assurer au plus vite son maintien, d'autant plus qu'à l'issue de cet exercice, 4 équipes seront reléguées en Ligue 2. Pour se sauver au plus vite, les Canaris ont bien travaillé durant cette trêve. Une préparation qui pourrait faire la différence durant la suite de la saison du FCN, qui devra être bien plus convaincante que l'entame de saison, durant laquelle les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pris que 13 points en 15 rencontres de championnat.

Comme l'explique Samuel Moutoussamy, le FC Nantes a tout fait pour assurer une bonne deuxième partie de saison en Ligue 1, mais aussi en Coupe de France et en Ligue Europa. "On a bien bossé. On s’est focalisé surtout sur l’état d’esprit que l’on devait avoir pour la deuxième partie du championnat. Les matchs allers ne sont pas finis, donc on peut finir de la meilleure des manières cette première partie. À nous de faire le boulot, et on est prêt mentalement à se bagarrer. On sait que cela va être difficile, mais on a porté l’accent là-dessus."

FC Nantes : Les Canaris sont en forme physiquement

Malgré une défaite concédée en toute fin de match contre le FC Lorient hier, le FC Nantes a réalisé une prestation plutôt satisfaisante dans l'ensemble, et aurait même pu espérer remporter cette rencontre amicale. "J’ai trouvé qu’on avait des jambes, qu’on avait de bonnes intentions, confie Samuel Moutoussamy après la rencontre. On a su revenir au score. Il y avait de bonnes choses offensivement, et défensivement aussi on a été plutôt solides."

Sur le terrain durant toute la rencontre contre le FC Lorient, Samuel Moutoussamy a également glissé un petit mot concernant la préparation du FC Nantes qui pourrait permettre aux Canaris de réaliser une bonne deuxième partie de saison. "À une semaine de la reprise, on est bien physiquement et on est prêt mentalement à rattaquer le championnat. On est déterminé, on a bien travaillé et on espère que cela va porter ses fruits à la reprise."