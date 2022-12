AS Monaco : Une légende des Bleus revient sur son passage à l'ASM

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 13:30

Après un passage éclair sur le banc de l'AS Monaco en 2018, une légende des Bleus fait d'étonnantes révélations sur son arrivée.

Actuellement entraîneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry n'a pas eu la chance de vibrer pendant la Coupe du monde 2022. Après une victoire poussive face au Canada (1-0), les Diables Rouges se sont ensuite écroulés face au Maroc (0-2), avant de concéder le nul face à la Croatie (0-0), synonyme d'élimination. Par la suite, Roberto Martinez a annoncé son départ de la sélection belge, faisant de Thierry Henry le favori numéro 1 pour remettre la Belgique sur de bons rails.

Toutefois, Thierry Henry serait ouvert à l'idée d'une nouvelle expérience en club, d'après ces déclarations à Ben Foster pour Amazon Prime Video. "Je dois évidemment être humble à propos de ça parce que j’ai actuellement un travail en tant qu’entraîneur adjoint avec la Belgique. Nous parlons de l'avenir. Un jour, je l’espère , si le projet est bon."

AS Monaco : Les révélations de Thierry Henry sur son arrivée à Monaco

Le 13 octobre 2018, Thierry Henry débarque sur le banc de l'AS Monaco en tant qu'entraîneur, 24 ans après avoir été joueur de l'ASM. Dans une situation délicate en championnat, Monaco compte sur l'ancien buteur des Bleus pour remettre le club de la Principauté sur le droit chemin. Mais dès le premier match, les Monégasques concèdent une défaite 2-1 à Strasbourg.

Ensuite, c'est une longue descente aux enfers qui commence pour Thierry Henry, qui sera finalement limogé de l'AS Monaco le 24 janvier 2019 en résultat d'une terrible 19e place. Interrogé par Ben Foster sur son passage en tant que coach à l'ASM, Thierry Henry n'a pas épargné les dirigeants monégasques. "Je suis allé à Monaco, je ne pouvais pas le savoir, mais je suis arrivé avec 13 joueurs blessés. Vous arrivez, ils m'ont donné deux mois et demi et j’ai été viré."