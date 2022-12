PSG Mercato : Milan Skriniar fait un grand pas vers le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 12:15

Priorité de Luis Campos depuis l’été dernier, Milan Skriniar pourrait finalement débarquer au PSG à la faveur du mercato hivernal.

Après l’échec de sa tentative lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné la piste Milan Skriniar. Désireux de renforcer le groupe de Christophe Galtier avec un nouveau défenseur central de classe mondiale, Luis Campos aurait maintenu le contact avec l’entourage de l’international slovaque de 27 ans. D’autant que l’Inter Milan peine à le convaincre de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.

Malgré de longues discussions et une « importante offre » de prolongation, le club italien et son vice-capitaine ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord pour une reconduction de leur collaboration entamée depuis. Et aux dernières nouvelles, les deux parties seraient encore loin d’un rapprochement, ce qui pourrait faire les affaires du champion de France en titre dès cet hiver.

PSG Mercato : Milan Skriniar trop gourmand pour l’Inter Milan ?

Hier, La Gazzetta dello Sport annonçait que Milan Skriniar n'a toujours pas répondu à l'offre de prolongation de l’Inter Milan. Dans ces conditions, le club lombard pourrait envisagé un départ de l’ancien défenseur de l’Atalanta Bergame cet hiver afin d’éviter le voir partir gratuitement l’été prochain. Ce vendredi, le Corriere dello Sport confirme cette tendance, en expliquant que Skriniar espère un salaire supérieur à l'offre de 6 millions d’euros par saison plus les bonus, ce qui est difficile pour l’Internazionale.

De son côté, le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato de Sky Sports Italia, assure que les dirigeants intéristes ont fait le maximum pour prolonger Milan Skriniar et que la balle est désormais dans le camp du coéquipier de Lautaro Martinez qui traîne pour accepter l’offre milanaise, qui est aujourd’hui toujours inférieure à l’offre parisienne. Toujours selon la même source, le PSG serait prêt à lui verser annuellement 9 millions d’euros. Luis Campos pourrait rapidement passer à l’action dès l’ouverture du marché des transferts de janvier et boucler le deal avec l’Inter à hauteur de 30 millions d’euros.