Angers SCO : Le SCO récupère un renfort avant la reprise

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 18:05

À quelques jours de la reprise du championnat, le club d'Angers SCO récupère un atout majeur pour la suite de la saison en Ligue 1.

L'opération maintien va commencer pour les joueurs d'Angers SCO. Dans cinq jours, le SCO se rend à Ajaccio pour essayer d'aller chercher une victoire cruciale dans la lutte pour le maintien. Derniers du championnat, les Angevins n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rester dans l'élite la saison prochaine. Afin d'être parfaitement préparé à la deuxième partie de saison, le club d'Angers SCO a disputé trois matches de préparation pendant la trêve.

Après avoir commencé par deux défaites contre la Royale Union SG (3-2) et face à Niort (1-0), le SCO a accroché un match nul face à l'AJ Auxerre (2-2), avant d'aller chercher une victoire contre Laval (2-1) mercredi soir au stade Raymond Kopa. Un bilan plus que moyen pour Abdel Bouhazama, nouvel entraîneur d'Angers SCO après l'officialisation du licenciement de Gérald Baticle jeudi soir. Les Angevins devront faire beaucoup mieux en championnat pour pouvoir prétendre à se sauver, et vont pouvoir compter sur un retour de taille pour la deuxième partie de saison.

Angers SCO : Yahia Fofana de retour à l'entraînement

Opéré du ménisque pendant la trêve à cause d'une blessure au genou, le gardien d'Angers SCO, Yahia Fofana, a fait son retour à l'entraînement collectif ce vendredi, d'après les informations de Ouest-France. Arrivé cet été au SCO, l'ancien gardien du Havre avait réalisé de belles prestations avec le club angevin.

Malgré 15 buts encaissés en 8 matches joués, Yahia Fofana n'a pas été aidé par sa défense, et s'est distingué par une bonne vivacité sur sa ligne. Son retour devrait faire du bien à Abdel Bouhazama, qui pourrait le titulariser pour la rencontre à Ajaccio mercredi prochain. En revanche, Nabil Bentaleb, touché au dos face à Laval, ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers et pourrait être absent pour le retour d'Angers SCO en Ligue 1.