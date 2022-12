Stade Rennais Mercato : Une recrue du SRFC déjà sur le départ !

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2022 à 01:51

En plus de Loïc Badé, dont le départ du Stade Rennais est dans les tuyaux, le club breton pourrait perdre un autre défenseur central, cet hiver.

Troisième de Ligue 1 avant la longue trêve de la Coupe du monde 2022, le Stade Rennais s’est bien préparé en vue de la reprise du championnat. Le SRFC veut finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Pour ce faire, Bruno Genesio a décidé de faire confiance aux joueurs qui lui ont donné satisfaction lors de la première partie de la saison. Par conséquent, il compte se débarrasser des flops et autres joueurs en manque de temps de jeu, pour faire la place à de vrais renforts pendant le mercato hivernal.

Ainsi, le départ de Loïc Badé du Stade Rennais est dans les tuyaux, comme l’a confirmé l’entraineur du club : « Ce n'est pas encore acté, mais ça devrait arriver d’ici quelques jours et ce serait bien pour lui, car il a besoin de jouer. » Le défenseur central de Rennes devrait rejoindre le FC Séville en Liga. Selon les informations en provenance d’Espagne, le club andalou aurait trouvé un accord avec son homologue de Bretagne pour Loïc Badé, sur la base d’un prêt avec une option d’achat.

Stade Rennais Mercato : Vers la rupture du prêt de Joe Rodon !

Mais l’ancien arrière du RC Lens n’est pas le seul défenseur du Stade Rennais sur le départ en janvier. D’après Info Mercato SRO, Joe Rodon (25 ans) aussi devrait quitter Rennes cet hiver. Titulaire en début de saison, il perdu sa place au profit de Christopher Wooh (21 ans) et n’a plus joué en Ligue 1 depuis sa dernière apparition contre le FC Nantes, le 9 octobre. Revenu de blessure, Warmed Omari aussi lui est passé devant, dans la hiérarchie des centraux, en plus de l’intouchable Arthur Theate (15 titularisations déjà cette saison).

Barré par une forte concurrence dans l’équipe de Bruno Genesio, Joe Rodon est donc poussé vers la porte de sortie du Stade Rennais. « Le Stade rennais envisage bien un départ de Joe Rodon auquel il ne devrait pas s’opposer […] », indique le média. Effet, l’international gallois (33 sélections), prêté au SRFC jusqu’à la fin de la saison, devrait retourner à Tottenham, son club d’origine, plus tôt que prévu. « Le prêt accompagné d’une option d’achat pourrait cependant ne pas aller à son terme », annonce la source.