Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio confirme un départ en défense

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 14:45

Alors que le Stade Rennais va bientôt reprendre la compétition, Bruno Genesio a confirmé un départ en défense, ce mercredi.

Après trois semaines de préparation, le Stade Rennais va bientôt faire son grand retour à la compétition. Jeudi soir, les Rouge et Noir disputeront un dernier match amical face au Stade Brestois, le troisième depuis la reprise de l'entraînement. Le 10 décembre dernier, le SRFC avait commencé par une rencontre face au Celtic remportée 4-3 par les Bretons. Ensuite, c'est face au Feyenoord Rotterdam que les Rennais ont pu s'évaluer, avec à la clé, un match nul satisfaisant sur le score de 1-1.

Sur cette préparation hivernale assez inédite, Bruno Genesio a dressé un premier bilan en conférence de presse ce mercredi. "On a bien repris, dans un bon état d’esprit, avec une bonne qualité de travail. Maintenant je pense que c’est une deuxième saison qui commence." En ce qui concerne l'état physique de son groupe, Bruno Genesio a donné des nouvelles assez rassurantes concernant Baptiste Santamaria, mais a confirmé l'absence de Désiré Doué et de Lorenz Assignon pour la rencontre de jeudi face au Stade Brestois. "Baptiste est en réathlétisation , ça avance bien. Lovro et Steve ne sont pas encore rentrés. Lorenz Assignon ressent une gêne et est forfait pour demain. Désiré Doué est toujours blessé à la cheville. On n'a pas de date concernant son retour."

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio confirme pour Loïc Badé

Face à la presse ce mercredi après-midi, Bruno Genesio s'est exprimé sur la situation de Loïc Badé, et a confirmé son transfert du côté du FC Séville lors du prochain mercato hivernal. "Ce n'est pas encore acté mais ca devrait arriver d’ici quelques jours et ce serait bien pour lui car il a besoin de jouer." Pour rappel, la presse espagnol a affirmé mardi que le Stade Rennais et le FC Séville avaient trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat concernant l'ancien défenseur du RC Lens.