OL Mercato : La tendance se précise pour l’avenir de Tetê

24 décembre 2022

Le statut de Tetê a changé depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l’ OL. L’avenir du Brésilien pourrait s’écrire loin de Lyon.

Impressionné par les performances de Tetê en fin de saison dernière, l’Olympique Lyonnais envisageait son transfert cet été. En 9 apparitions en Ligue 1, il a notamment inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives. Suffisant pour convaincre le board lyonnais qui espérait définitivement s’attacher ses services. À défaut d’une signature définitive, l’ OL a obtenu un nouveau prêt de l’ailier de 22 ans. Il est de nouveau prêté sans option pour une saison au club rhodanien. L’attaquant auriverde a répondu aux attentes placées en lui en début de saison en marquant cinq buts et délivrant trois caviars. Mais avec le départ de Peter Bosz et la nomination de Laurent Blanc, son statut de titulaire a pris un coup chez les Gones. Tetê n’est plus que remplaçant et son avenir semble désormais compromis à Lyon.

OL Mercato : Tetê vers la sortie cet hiver ?

L’ailier prêté par le Shakhtar Donetsk pourrait faire l’objet d’un départ de l’Olympique Lyonnais dès cet hiver. Le club ukrainien serait même disposé à casser son prêt afin de lui trouver un meilleur point de chute. L’objectif étant qu’il retrouve du temps de jeu et conserve une bonne valeur marchande. Coté à 28 millions d’euros en septembre, il ne vaudrait plus que 25 millions sur Transfermarkt. Il n’a pris part qu’à trois des cinq rencontres de championnat dirigées par Laurent Blanc, dont une seule en tant que titulaire sans se montrer décisif. Selon les informations de 90 Min, le Shakhtar a déjà engagé les manœuvres pour le départ de Tetê de Lyon.

Le média en ligne croit savoir que le club ukrainien aurait proposé les services du joueur prêté à l’ OL à certaines écuries de Premier League. Arsenal, Newcastle United, Tottenham et West Ham auraient ainsi été approchés en vue d’un transfert. Mais rien n’a jusqu’ici filtré sur l’intérêt de ces formations.